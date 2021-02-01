 

Мнение: И в чём же мне смысл зваться вообще евреем?

01.02.2021, 14:10, Разное
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Гот hэлф. Мне иногда пишут в ЖЖ и на “Фейсбуке”, что я якобы ни раз не еврей, а притворяюсь им. И вот скажите кто-нибудь, а в чём вообще смысл притворяться евреем? В Израиль я и не думаю собираться, а я там попросту и помру от жары в первое же лето. Ну и какая логика тогда вообще в притворстве? Может, прежде чем стоит обвинять человека, для начала нужно всё-таки подумать, а в чём смысл человеку вообще поступать так, как его обвиняют? И, может, если никакого смысла в этом не видно, таки и не стоит спешить бросаться обвинениями?
А вообще, хотел бы я посмотреть на того, кто в обществе, в котором кругом антисемитизм, решит назваться евреем, не будучи им. Но пока в реале ни одного такого мозохиста не встречал…

Источник: Достало



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