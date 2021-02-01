Шапка с помпоном и пуховик: Кейт Миддлтон записала неформальное видеообращение

01.02.2021, 13:58, Разное

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Кейт Миддлтон умеет произвести фурор, что бы ни было на нее надето – кутюрное платье или спортивный костюм. Так и недавнее видеообращение герцогиня записала в неформальном “луке” – шапке с большим помпоном и в темно–синем пуховике Barbour. Этот образ Кэтрин выбрала для прогулки или пробежки – а заодно и отметила начало Недели психического здоровья детей.

Кейт МиддлтонВ этом году Неделя психического здоровья детей посвящена самовыражению – поиску творческих способов поделиться своими мыслями, идеями и чувствами. Будь то фотография, искусство, музыка или поэзия – это поиск того, что заставляет вас чувствовать себя хорошо,- заявила Кэтрин, отметив, что во время Недели психического здоровья детей, которая проходит с 1 по 7 февраля, не стоит забывать и о родителях:

Это возможность напомнить себе не только о том, насколько важно психическое здоровье наших детей, но и о благополучии родителей.

Неделя психического здоровья детей – инициатива благотворительного фонда Place2Be. Фонд занимается улучшением состояний психического здоровья детей и является ведущим британским учреждением, который работает с подобными проблемами на базе среднеобразовательных школ. Кейт Миддлтон давно выступает одним из покровителей благотворительной организации.