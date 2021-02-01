Ученые рассказали об эффективности кварцевых ламп в уничтожении коронавируса

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01.02.2021, 13:44, Разное
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Ученые рассказали, стоит ли использовать кварцевые лампы в целях уничтожения коронавируса. Сегодня подобные устройства уменьшенного формата может приобрести любой потребитель, но эксперты предупреждают об опасности ультрафиолетовых лучей, если нарушается техника безопасности.
В основном в медицине используют коротковолновые типы ультрафиолетовых лучей: UVA, UVB и UVC. Они обладают самой высокой энергией, убивающей вирусы и бактерии, даже имеющие высокую устойчивость к антибиотикам. Но при чрезмерном использовании такой лампы существует риск возникновения рака кожи или развития катаракты.

Во избежание появления побочных эффектов были разработаны кварцевые лампы узкого спектра (от 207 до 222 нм). Они тоже успешно убивают бактерии и вирусы, но не проникают в верхние слои человеческой кожи. Кроме того, такая лампа может убить и коронавирус.

Специалисты лишь предупреждают использовать ультрафиолетовые палочки и другие устройства, соблюдая технику безопасности. Лампа должна обеспечивать такую дозу света, чтобы происходила эффективная дезинфекция в помещении, но и человек не подвергался опасности.

Источник: profile.ru



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