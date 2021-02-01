Ученый рассказал об участи человечества при столкновении с вампирами

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01.02.2021, 13:44, Разное
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Ученый оценил шансы человечества на выживание, если в мире появятся настоящие вампиры. Большинство сценариев, в рамках которых люди сталкиваются с опасными хищниками, заканчивается для них плачевной ситуацией.
Исследованием гипотетического нападения вампиров на человечество занимался сотрудник Института ядерной физики в Кракове Доминик Черня. Он изучил доклад, в котором была представлена работа в виде математической модели, описывающей отношение людей и вампиров в художественной литературе. После этого он создал калькулятор, позволяющий оценить, насколько высокими окажутся шансы у человечества на благоприятный исход в случае нападения вампиров.

Эксперт при создании калькулятора учел, что вампиры существуют разных видов, кроме того, их популяция может оказаться не такой высокой. Однако в большинстве случае хищные вампиры захватывали человечество. В своей работе Доминик Черня хотел показать, что при правильном подходе наука и литература могут дополнять друг друга даже в самых фантастичных ситуациях.

Источник: www.popmech.ru



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