 

Названы пять неожиданных признаков рака легких

01.02.2021, 13:44, Разное
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Медики рассказали о неожиданных признаках рака легких, которые человек может не заметить о себя. При данном виде онкологии нередко наблюдаются проблемы с желудком и боли в спине. По мере увеличения опухоли в размерах пациент начинает жаловаться на затрудненное дыхание, кашель, снижение энергии.
До 20% людей с раком легких испытывают проблемы с желудком. У них появляются боли в животе, запор, тошнота, рвотные позывы. Иногда возникают состояния, когда отсутствует желание есть и пить. При определенном типе рака легких, например, опухоли Панкоста, боль может отдавать в спину. Иногда человек жалуются на дискомфортные ощущения в лопатках и плечах.

У людей при данном виде онкологии развиваются аутоиммунные нарушения, когда происходит атака на нервную систему. Все это отрицательно сказывается на работе мышц, появляется головокружение и потеря равновесия.

Опухоли Панкоста поражают глазные нервы, причем это происходит только на одной половине лица. У заболевшего человека нередко опускается веко, а зрачок уменьшается в размерах.

Кончики пальцев при раке легких могут быть опухшими. Это происходит из-за образования гормоноподобных химикатов, под воздействием которых лишняя жидкость скапливается в конечностях.

По словам медиков, раком легких в основном страдают курящие люди. У тех, кто не может отказаться от данной пагубной привычки, риск развития онкологии возрастает на 70%.

Источник: www.medikforum.ru



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