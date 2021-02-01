 

Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией

01.02.2021, 13:26, Новости дня
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Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines в понедельник выполнила рейс из Киева в Тбилиси, став таким образом первой восстановившей регулярное авиасообщение с Грузией, открывшей небо 1 февраля в контексте послаблений в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Источник газеты ВЗГЛЯД в авиационных кругах Грузии рассказал, что «подавляющее большинство пассажиров – это граждане Грузии, так как иностранные визитеры должны прибывать вакцинированными, а на Украине процесс вакцинации пока не начат».

Данная авиакомпания и другая украинская – SkyUp Airlines будут выполнять отныне по два рейса в неделю в Грузию.

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ. Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращению на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios заявил, что его страна в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», – сказал он.

Что касается Грузии, она в феврале получит первую партию вакцин западного производства. Тбилиси не примет российские и китайские вакцины.



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