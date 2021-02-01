Кириенко обратился к педагогам: Люди – главное богатство России

01.02.2021, 13:24, Разное

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Наставники победителей конкурса для школьников “Большая перемена” – настоящие профессионалы, педагогика для них – миссия и призвание, отметил Кириенко. По его словам, педагоги дали конкурсантам настоящую поддержку и все силы, чтобы ребята могли проявить себя и реализовать мечты. Он поблагодарил педагогов за их учеников.

Основную роль в конкурентносопобности современных стран играют не ресурсы и сооружения, уверен первый замглавы АП. “Самое главное богатство России – это люди. И то, что делаете вы, педагоги – это самое важное. Вы создаете условия для того, чтобы подрастающее поколение в нашей стране верило в себя. Ведь все дети очень талантливы, и важно помочь им сделать первые шаги, дать возможность раскрыть свои сильные стороны”, – сказал Кириенко.

Своих наставников конкурсанты “Большой перемены” выбирали сами. Это говорит о полном доверии к учителям и признании их заслуг, считает первый замглавы Администрации президента. Ребята проявили воспитанные в них высокие качества, когда во время финала конкурса попросили о дополнительных наградах и призах для педагогов, напомнил Кириенко.

Важной особенностью конкурса он назвал то, что участники становятся его полноценными соавторами, выбирают направления и создают команды. “Большая перемена” не должна останавливаться, убежден Кириенко.

Он напомнил, что 28 марта стартует новый сезон конкурса. Возрастной состав участников расширен: вместе со старшеклассниками конкурсантами могут стать учащиеся 5-7 классов. Для них подготовят специальную программа и призы. Победители совешат “путешествие мечты” от Москвы до Владивостока на уникальном поезде “РЖД”, рассказал первый замглавы АП.

Также Кириенко отметил участие конкурсантов “Большой перемены” в праздновании 75-летия Победы, новогоднем волонтерском движении, в акции “Добрая суббота”. “Для них это удивительная возможность почувствовать себя взрослыми, помогая другим. И они делают это очень искренне”, – подчеркнул Кириенко.

Образовательная программа для педагогов-наставников проходит в две смены. В ней принимают участие 420 учителей. Программу проводят партнеры конкурса “Большая перемена” – Сбербанк, “Росатом” и “РЖД”. Педагоги участвуют в профессиональных дискуссиях и экспертных сессиях.

“Большая перемена” является проектом президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В первом сезоне конкурса участвовали более миллиона школьников из всех регионов.