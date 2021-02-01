Скандалы: Дорогие песни для ВТБ

01.02.2021, 13:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Слепаков стал самым высокооплачиваемым в России певцом из рекламы

«Октагон» нашёл госконтракт ВТБ на рекламную кампанию, в которой продюсер, автор-исполнитель песен Семён Слепаков солировал с сентября 2020 года. Общая сумма заказа на «разработку и производство рекламно-информационных материалов для реализации охватных рекламных кампаний по продвижению продуктов, услуг и имиджа банка» – 750 млн рублей.

Это уже не 55 млн рублей, которые Сбербанк выделял связанной с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента) и Алексеем Навальным конторе Slava, а один из крупнейших в России заказов на рекламный креатив. Международные корпорации тратят подобные суммы (5–15 млн долларов) на ролики, которые затем входят в рейтинги самых дорогих рекламных видео.

Подряд на 750 млн рублей от ВТБ получило летом 2019 года американское рекламное агентство Young & Rubicam (менее известно под новым названием VMLY&R).

Сумма заказа от ВТБ вдвое превышает среднегодовую выручку московского бюро Young & Rubicam (300–400 млн рублей, чистая прибыль около 50 млн рублей в год).

В опубликованном на сайте госзакупок договоре перечислен весь персонал агентства (это 24 человека), но отсутствует информация о гонорарах исполнителя, студии и тому подобном. При этом из текста следует, что 150 млн рублей получит непосредственно агентство за свою работу по генерации концепций и материалов для продвижения цифровых услуг банка. А 600 млн рублей отведены на оплату услуг третьих лиц – субподрядчиков. Контракт рассчитан на период с 2019 по 2021 год.

Рекламную кампанию ВТБ запустил в сентябре 2020 года: подобные проекты в крупных организациях редко делают оперативно, к тому же помешала пандемия. То, что рекламщики Young & Rubicam выпустили по итогу именно ролики со Слепаковым, подтверждается релизом на сайте ВТБ и публикациями в профильных СМИ. Придуманы слоганы «Перезагрузите свой бизнес с ВТБ!», «Выбирай ВТБ!», «Помогаем делом», а Слепаков поёт: «Сейчас по просьбе ВТБ я расскажу, дружок, тебе, как малый бизнес твой спасти в столь непростое время…»

﻿

Семён Слепаков «Выбирай ВТБ!».

Источник: ВТБ/YouTube

Источники в индустрии рекламы и шоу-бизнеса рассказали «Октагону», что, исходя из суммы и срока контракта ВТБ, Слепаков мог заработать на этом проекте порядка 70–80 млн рублей. Однако гонорар может быть и намного выше, судя по более раннему опыту сотрудничества группы ВТБ, Young & Rubicam и Слепакова.

В 2015 году дочерний банк ВТБ «Лето банк» заказывал креатив у Y&R, но тогда идеи агентства обошлись банку лишь в 11,6 млн рублей. Участие Слепакова было оформлено прозрачно: 16 млн рублей на его счёт поступили за песню и основные макеты, плюс 500 тыс. за дополнительные права на изображение в буклетах об образовательных кредитах. Прошло пять лет, и ценник вырос.

Бизнес-успехи Семёна Слепакова случились явно не вовремя. Оппозиция, ссылаясь на участие артиста в рекламе ВТБ, обвинила певца в работе на власть.

По жалобам оппозиционеров аккаунты Слепакова в соцсетях подверглись блокировкам (уже заблокирован профиль в Twitter) после того, как он высмеял протестующих на акциях в поддержку Навального. В комментариях появились угрозы в адрес певца: «Начинай оглядываться, когда идёшь по улице, уже сейчас», «Гори на земле, а не в аду», «Умри от рака», «Ты сдохнешь, и семья твоя сдохнет за твою позицию».

«Вот что мне пишут адепты прекрасной России будущего – великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга. Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок, радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, всё как и положено в цивилизованном мире», – написал сам Слепаков и добавил, что стих про добро, адресованный сторонникам Навального, помог ему «на себе ощутить все преимущества либеральных ценностей».

Тарас Подрез