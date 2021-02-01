Франция и другие страны “Большой семерки” разочарованы борьбой с коррупцией в Украине – посол

01.02.2021, 12:58, Новости дня

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Франция и другие страны “Большой семерки” (G7) разочарованны состоянием борьбы с коррупцией в Украине, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Интерфакс-Украина, фрагмент которого опубликован 1 февраля.

“Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного Суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября 2020 года (отменившее уголовную ответственность за недостоверное декларирование. – “ГОРДОН”) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой. Были, например, удалены положения об уголовной ответственности за неправдивое электронное декларирование и то, что определяет полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса”, – сказал де Понсен.

Причинами неудачной борьбы с коррупцией в Украине дипломат считает наличие заинтересованных кругов и нехватку правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

“Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. […] Когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного Суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна”, – подчеркнул посол.

На вопрос о том, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в реформах, посол сказал, что за этим стоят игроки судебной системы и олигархи.

“Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент. Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия”, – отметил он.

Чтобы выйти из этого кризиса, Украине нужна очень сильная политическая воля, поддержка Верховной Рады и международного сообщества, в частности, стран G7 и ЕС.

“Мы будем поддерживать, например, отборочную комиссию. Мы готовы предоставить международных экспертов для участия в этих комиссиях, для отбора компетентных и этически адекватных судей, прокуроров. Мы готовы предоставить техническую экспертизу, о которой я упоминал ранее, и оказать эту поддержку. Если все это сложить вместе – политическую волю сверху, политическую поддержку Рады – все может измениться в правильном направлении. Нам нужен новый толчок для подкрепления усилий, это ясно”, – констатировал де Понсен.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. 25 декабря Зеленский его подписал. Как заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от “Слуги народа” Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

Послы стран “Большой семерки” в ответ на запрос Зеленского представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине. Рекомендации послов касаются работы Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, Верховного Суда (рекомендуют объединить его с Верховным Судом Украины), проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отбора судей.

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