 

“Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра”. “Танцующий миллионер” Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей

01.02.2021, 12:58, Новости дня
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53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как “танцующий миллионер”, 31 января разместил в Instagram совместные фото со своей гражданской женой, венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой.

Вакки посвятил публикацию ее дню рождения – 31 января Фонсеке исполнилось 26 лет. На фото пара запечатлена на фоне праздничного торта и фонтана из гелиевых шаров.

“Три года и 10 дней назад мы встретились впервые, и я до сих пор не знал, какое благословение бог послал мне в тот день. Сегодня у нас есть Блу Джерусалема, и в нашей семье любовь растет с каждым днем. Люблю тебя, моя королева, больше, чем вчера, но меньше, чем завтра”, – написал он.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

10 мая 2020 года Вакки сообщил, что его гражданская жена Фонсека беременна, а 27 октября стало известно, что у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Спустя два месяца после родов супруги приняли участие в фотосессии для испанского журнала, впервые рассказав, что их дочь родилась с патологией.

“Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – заявил тогда отец девочки.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,7 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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