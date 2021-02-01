«Стоим с протянутой рукой» – Зеленский пожаловался, что Украину никто не хочет вакцинировать

01.02.2021, 12:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Владимир Зеленский в беседе с журналистами канала HBO пожаловался, что, поскольку Украина не член ЕС, она не находится в списке стран, которые уже получают вакцину от коронавируса. Как пишет «СТРАНА», украинский президент добавил, что очень неприятно осознавать, что его страна стоит с протянутой рукой и ждёт, когда кто-то поделится с ней вакциной.



Reuters

Владимир Зеленский дал большое интервью американскому каналу HBO, в котором ответил на актуальные вопросы. Как пишет «СТРАНА», украинский президент коснулся проблемы вакцинации и рассказал журналистам о существующих проблемах.

Так, по словам Зеленского, поскольку Украина не является членом ЕС, она не находится в приоритете стран, которые получат вакцину. Поэтому украинскому президенту приходится просить европейских коллег оказать Киеву помощь.

«Есть несколько эмоций о глобальной вакцинации. То, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира, подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину, в отличие от других стран. Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения, — я связывался с их лидерами — и они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку. Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — заявил Владимир Зеленский.