Антипрививочники сорвали работу пункта массовой вакцинации в Лос-Анджелесе

01.02.2021, 12:52, Новости дня

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Один из крупнейших в Америке пунктов вакцинации от COVID-19, Dodger Stadium, почти на час прекратил свою работу из-за толпы осадивших его антипрививочников, передаёт CBS News. Врачи и власти Лос-Анджелеса возмущены: по их словам, важно срочно вакцинировать американцев, пока коронавирус не дал новых мутаций.

А теперь о пандемии. Люди, протестующие против масок и вакцин, вчера штурмовали гигантский пункт вакцинации Dodger Stadium, замедлив вакцинирование. Эта акция возмутила местных врачей. По их словам, вакцина — именно то, что нужно, чтобы покончить с пандемией. С подробностями корреспондент CBS News Лори Перес.

Такие сцены можно было видеть на подходах к стадиону Dodger Stadium после двух часов дня. В нарушение общественного порядка толпа, вооружённая антипрививочными лозунгами и ковидными теориями заговора, оглушала своими криками сотни людей, часами ожидавших вакцины от COVID.

Как сообщается, из-за акции протеста процесс прерывался почти на час. Это привело в ярость официальных лиц города и экспертов сферы здравоохранения. Таких как инфекционист-эпидемиолог Джессика Малати Ривера.

ДЖЕССИКА МАЛАТИ РИВЕРА, инфекционист-эпидемиолог: Что случилось с дозами, которые уже разморозились? Надеюсь, они не отправились в отходы, но, вероятно, так и было. Это глубоко проблематично. Я считаю, это должно быть уголовно наказуемо.

Она вне себя, ведь, по её словам, вакцинировать людей необходимо как можно скорее. Особенно в свете появления в США новых, более заразных штаммов коронавируса. Мэриленд стал вторым штатом, объявившим об обнаружении высокозаразного южноафриканского варианта. О двух таких случаях сказала Южная Каролина. А округ Лос-Анджелес подтвердил второй случай заражения британским вариантом.

ДЖЕССИКА МАЛАТИ РИВЕРА: Вирусы мутируют постоянно. В большинстве случаев изменения не имеют последствий, это как опечатка, проявления вируса в теле от этого никак не меняются. Но иногда, когда есть условия для многочисленных изменений, принцип действия вируса тоже несколько меняется. Лучший способ предотвратить заражение новым штаммом и даже появление новых штаммов — это сохранять низкий уровень передачи вируса.

А это непросто. Особенно в округе Лос-Анджелес. Руководство системы здравоохранения сообщило о 316 новых смертях от COVID и о 6918 новых заражениях. На сегодня использовано более 790 тысяч доз вакцины от COVID.

Что же касается исследований, говорящих о том, что существующие вакцины не настолько эффективны против новых вариантов, таких как британский штамм, Ривера призвала рассмотреть ситуацию в целом.

ДЖЕССИКА МАЛАТИ РИВЕРА: Было совершенно потрясающе, а стало потрясающе. То есть защитная ценность вакцины остаётся, просто не такая высокая. Думаю, многие заголовки навели людей на мысль о том, что вакцина… устарела, что ли, и уже никак не защитит. Но на самом деле она защищает.

Однако это не значит, что о новых штаммах не стоит волноваться.

ДЖЕССИКА МАЛАТИ РИВЕРА: Лучшая рекомендация сейчас — это поставить вакцину, любую доступную вам вакцину, как только она станет вам доступна.

Лори Перес, CBS 2 News, специально для программы This Morning.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.