Академик РАН объяснил необходимость спешки в освоении Луны

01.02.2021, 12:50, Разное

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Российский академик рассказал, почему необходимо заниматься ускоренным освоением Луны. Лев Зеленый из РАН полагает, что в ближайшем времени спутник Земли станет полигоном для состязаний, где столкнутся мировые державы.

По словам ученого, сегодня Луну можно сравнить с Арктикой или Антарктидой. Сейчас ведутся многочисленные территориальные споры вокруг этих регионов, поскольку они богаты ценными ресурсами. Но на Луне можно найти еще больше полезных ископаемых и других веществ, поэтому сегодня целый ряд стран разрабатывает лунную программу.

Некоторые эксперты называют Луну «седьмым континентом» Земли, ее колонизация и обладание небесным телом способно принести выгоду, а также ускорить развитие страны. Российское аэрокосмическое агентство уже занимается разработкой программы, в рамках которой будет осуществлена высадка на полюс Луны. Также к спутнику намерены отправить пилотируемые корабли. Главными соперниками РФ в освоении небесного тела сегодня являются США и Китай.

Источник: rusargument.ru