 

Академик РАН объяснил необходимость спешки в освоении Луны

01.02.2021, 12:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский академик рассказал, почему необходимо заниматься ускоренным освоением Луны. Лев Зеленый из РАН полагает, что в ближайшем времени спутник Земли станет полигоном для состязаний, где столкнутся мировые державы.
По словам ученого, сегодня Луну можно сравнить с Арктикой или Антарктидой. Сейчас ведутся многочисленные территориальные споры вокруг этих регионов, поскольку они богаты ценными ресурсами. Но на Луне можно найти еще больше полезных ископаемых и других веществ, поэтому сегодня целый ряд стран разрабатывает лунную программу.

Некоторые эксперты называют Луну «седьмым континентом» Земли, ее колонизация и обладание небесным телом способно принести выгоду, а также ускорить развитие страны. Российское аэрокосмическое агентство уже занимается разработкой программы, в рамках которой будет осуществлена высадка на полюс Луны. Также к спутнику намерены отправить пилотируемые корабли. Главными соперниками РФ в освоении небесного тела сегодня являются США и Китай.

Источник: rusargument.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Скандалы: Дорогое хобби Ильсура Метшина

01.12 / В Москве умерла президент Пушкинского музея

25.11 / Врач-иммунолог рассказал о последствиях COVID-19: Такое бывает при ВИЧ

19.10 / Зачем умер мэр Ялты? – Личное мнение

29.11 / На двоих — одно дыхание

07.09 / В США научились рисовать цветные картины белым светом

31.01 / Павел Прилучный показал поклонникам, как провел выходные с детьми

26.12 / В Китае запретили публиковать в соцсетях хвалебные посты о чиновниках

09.11 / В соцсетях стартовала кампания в поддержку вакцины “Спутник V”

11.12 / Смерть в прямом эфире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска