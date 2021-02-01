Родственники Юлии Началовой продают ее квартиру

01.02.2021, 12:50, Разное

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Родственники Юлии Началовой намерены продать квартиру певицы. Элитные апартаменты свыше 160 квадратных метров оцениваются примерно в 100 миллионов рублей.

После смерти Юлии Началовой прошло уже почти два года, однако ее имя до сих пор не сходит со страниц прессы и сетевых изданий. Артистка имела дорогостоящую жилплощадь в элитном районе Москвы. Несмотря на предположения блогеров и журналистов о судьбе апартаментов, они могут быть проданы.

В интернете появилась информация о намерении родственников выставить на продажу квартиру площадью в 167 квадратных метров. Таким образом, дочь Юлии Началовой не получит столичную недвижимость. Причиной этого, как пишет Telegram-канал «Звездач», стали претензии любовника звезды на наследование имущества после ее смерти. По данным авторов публикации, хоккеист Александр Фролов состоял в неофициальных отношениях с певицей, поэтому сейчас выдвигает свои права на престижное жилье. Свои претензии он аргументирует тем, что одалживал исполнительнице 20 миллионов долларов на запись ее диска. Однако деньги Началова так и не вернула, поэтому сейчас он хочет получить свои средства от ее наследников.

Кроме того, согласно некоторым данным, Фролов также является владельцем половины указанной квартиры. Еще при жизни сама Началова признавала, что переписала на спортсмена 50% квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера». Несмотря на ее утверждение, что спортсмен не платил ей за свою часть апартаментов, через суд бывший возлюбленный смог добиться признания своих прав.

Указанные обстоятельства лишают дочь Юлии Началовой Веру Алдонину возможности единолично унаследовать материнскую квартиру. При этом, согласно предварительным оценкам, стоимость столичной жилплощади оценивается не меньше 100 миллионов рублей. Вера родилась во втором браке артистки с футболистом Евгением Алдониным в 2006 году.

Источник: t.me