Специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» вошли в ТОП-100 программы «Вектор» Академии Ростеха

01.02.2021, 12:53, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

По итогам третьего набора программы «Вектор» Академии Ростеха четыре представителя ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) включены в рейтинг ТОП-100 технологических лидеров.

Двое сотрудников «ОДК-Сатурн» стали участниками Заочного трека 2020. Всего в программе зарегистрированы 3028 человек, от ПАО «ОДК-Сатурн» было подано 95 заявок.

В ТОП-100 от ПАО «ОДК-Сатурн» вошли инженер-технолог 1-й категории отдела главного металлурга опытного завода службы генерального конструктора Евгений Ширяев с проектом «Создание единого центра компетенций по испытаниям и исследованиям перспективных материалов»; инженер-конструктор 2-й категории «Филиала ПАО «ОДК-Сатурн» – «Научно-технический центр г. Санкт-Петербург» Алексей Зверев с проектом «Кран/ Кран сброса давления NAMUR»; руководитель проекта группы инновационного развития предприятия службы генерального конструктора Сергей Гришихин с проектом «ОСКАР – оптическая система контроля актуальности размеров»; ведущий инженер-конструктор конструкторского отдела приводов и маслосистем службы генерального конструктора Максим Лебедев с проектом «Диагностика процессов ГТД динамическим тензометрированием».

На первом этапе участники прошли тестирование числовых и вербальных способностей, диагностику лидерского потенциала и стремлений к достижениям, что позволило оценить профессионально-личностные качества сотрудников. Важная часть первого этапа ‒ создание участниками проекта по реализации продукции гражданского назначения и заполнение его паспорта.

– Проекты технологических лидеров в этом году представлены в различных сферах: электроэнергетика и транспортные технологии, искусственный интеллект и робототехника, мобильные технологии и кибербезопасность, – отмечает директор Центра развития новых продуктов Академии Ростеха Андрей Батрименко. – Мы рады, что уже третий год получаем неизменно высокий отклик и множество интересных и перспективных идей инновационных проектов. По результатам трех наборов у нас 310 технологических лидеров – сотрудников Ростеха из разных регионов России с высоким уровнем компетенций, готовых развивать направление гражданской продукции в Госкорпорации.

Далее сильнейшие проекты и участники выйдут в финал, в котором будут бороться за попадание в бизнес-акселератор Госкорпорации Ростех и получение финансирования на реализацию проекта.

У программы «Вектор» есть отдельный, заочный, трек, сформированный из участников прошлых двух наборов программы, которые в этом году участвовали в упрощенном формате (без повторного прохождения тестирований и диагностики). В Заочном треке 2020 от ПАО «ОДК-Сатурн» приняли участие инженер-конструктор 2-й категории отдела автоматизированных систем управления технологическими процессов службы директора по информационным технологиям Дмитрий Голованов с проектом «Цифровое проектирование и моделирование» и специалист отдела закупок и ведения договоров службы главного инженера Андрей Малеев с проектом «Материалы, устройства и изделия».

– Программа «Вектор» длится уже третий год. Она нацелена на то, чтобы развить у работников предприятий Ростеха видение производства гражданской продукции, решая поставленную на правительственном уровне задачу диверсификации производства. «Вектор» позволяет выявить активных молодых сотрудников, дать им базовые и углубленные знания по маркетингу, проектному и инвестиционному направлениям. Мы рады, что с момента старта данной программы специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» принимают в ней участие и входят в «золотой состав» успешно завершивших и защитивших свои проекты, – говорит директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.