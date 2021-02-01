Инфекционист Ткаченко рассказала, как не пропустить осложнения после COVID-19

01.02.2021, 12:50, Разное

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Инфекционист Лариса Ткаченко рассказала, как не пропустить развитие осложнений после перенесенного COVID-19. Известно, что они могут появиться даже в случае получения отрицательных тестов на коронавирус.

Инфекционное заболевание поражает множество систем организма. Последствия после перенесенного COVID-19 могут начать проявляться через некоторое время. Ткаченко назвала заболевание мультисистемным, поскольку рецепторы к вирусу имеются в сердце, легких, почках, кишечнике, печени.

В последнее время медики все чаще заявляют, что коронавирус провоцирует развитие сахарного диабета. Иногда после выздоровления у человека начинаются различные недомогания, чтобы их не пропустить, нужно прислушиваться к собственному организму, к привычному ритму жизни необходимо возвращаться постепенно.

Отрицательные тесты на коронавирус не означают, что пациент полностью выздоровел. Если появились сбои в работе сердца, чувствуется нехватка воздуха, то важно не затягивать с визитом к врачу. После COVID-19 может сохраняться фиброз легких.

Врач порекомендовала держать на контроле уровень креатинина и мочевины. Превышение данных показателей говорит о нарушенной работы почек. Есть и те, у кого страдает поджелудочная железа из-за большого количество употребляемых антибиотиков.

Нередко страдает нервная система, причем, как за счет вируса, так и за счет гипоксии. У пациента может наблюдаться нарушение концентрации внимания и провалы в памяти.

Источник: rg.ru