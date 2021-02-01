 

Мнение: Военный переворот в Мьянме

01.02.2021, 12:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Мьянме произошел военный переворот.
Военные захватили власть, арестовав президента и лидера правящей партии, после чего объявили чрезвычайное положение сроком на год.
Также идут аресты различных чиновников, политиков и общественных активистов. Во время осуществления переворота в стране была нарушена работа интернета и телефонной связи. В крупные города страны введена бронетехника, на улицах развернуты блокпосты.
Обязанности президента будет исполнять действующий вице-президент, но реальная власть будет сосредоточена в руках главнокомандующего вооруженных сил.


Списки арестованных.

Военные ссылаются на то, что их действия правомочны и определяются статьей Конституции (которую разрабатывали военные), а арестованных руководителей они обвиняют в том, что те не отреагировали должным образом на заявления о фальсификации последних выборов в стране и нежелании переносить выборы из-за ситуации с коронавирусом.
После захвата власти, местные генералы заявляют, что это все временно и через год демократия будет восстановлена, когда будут устранены причины приведшие к военному перевороту. С другой стороны, пара генералов заявляют, что если нормально решить проблемы не получится, то они рассматривают возможность и вовсе отменить старую Конституцию. В общем, в сухом остатке – военная хунта захватила власть и теперь ставит условия  Для Мьянмы, если смотреть в историческом масштабе, почти привычное дело. В Вашингтоне выразили озабоченность происходящим и призвали восстановить в демократию. В соц.сетях идет волна набросов, что за переворотом стоит Китай, который тесно сотрудничает с военными Мьянмы и поставляет в Мьянму различные вооружения, не говоря уже о протяженной границе между странами. Тем не менее, каких-либо доказательств "китайского следа" в этом перевороте не предоставлено.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Принц Уильям поделился рецептом пасты болоньезе, которой пытался покорить Кейт Миддлтон в начале романа

22.10 / Так держать, Паулинка! – Личное мнение

16.07 / Признавшийся в аферах с авизо банкир Гришин заговорил об инвестициях в Россию

21.10 / Пашинян пообещал легализовать однополые браки, если ЕС признает Карабах частью Армении

16.08 / Беременную Наталью Подольскую раскритиковали за отдых в Турции

31.07 / Как бабушка дважды «воскресала» на собственных похоронах

18.12 / Мнение: Вакцинация в прямом эфире

02.11 / Мнение: Новое книг-шоу в жанре психотренинга!

10.09 / Скандалы: Навальный в Германии, но дело его живет

27.11 / Общество больше не покупается на «антисемитизм»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска