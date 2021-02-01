Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

01.02.2021, 12:32, Новости дня

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Президент Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с 12-й годовщиной интронизации и поинтересовался настроением.

«Ваше святейшество, добрый день. Хочу поздравить вас с днем интронизации», – передает РИА «Новости» слова Путина, протянувшего большой букет белых роз.

«Благодарю вас сердечно. Очень рад вас видеть. Я в добром здравии», – ответил патриарх.

Президент поинтересовался: «Как настроение?».

«Хорошее», – ответил Кирилл.