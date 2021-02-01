Среди исследователей перевала Дятлова произошел раскол

01.02.2021, 12:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В группе исследователей по теме гибели группы Дятлова произошел конфликт: часть экспертов отказалась от участия в ежегодной дятловской конференции в Екатеринбурге. Они основали новую организацию – межрегиональное «Общество памяти группы Игоря Дятлова».

Причиной конфликта стало недовольство работой «Фонда памяти группы Дятлова», возглавляемой Юрием Кунцевичем. По мнению его коллег, он не смог инициировать уголовное дело о гибели туристов, а именно, по мнению активистов, является главной целью. Их поддержали участники поиска группы Дятлова Валентин Якименко и Сергей Согрин, а также родственники погибших – сестра Дятлова Татьяна Перминова и сестра Юрия Дорошенко Ирина Рашевская, передает Ura.ru.

«У фонда Кунцевича нет юридической регистрации, без нее можно разве что чаепитием заниматься, на запросы такой организации отвечать никто не будет. Для дальнейших усилий нужна официальная организация – только для этого мы ее создаем (документы на регистрацию уже поданы). Впоследствии будем проводить свои акции и мероприятия», – рассказал писатель Олег Архипов.

Адвокат Евгений Черноусов заявил, что что не приедет на конференцию из-за ограничений по коронавирусу. Академик Петр Бартоломей, переболевший коронавирусом и борющийся сейчас с его последствиями, заявил, что прибудет на мероприятие, где он намерен рассказать о своем взаимодействии с Генпрокуратурой, а также объяснить позицию по созданию новой организации, если такой вопрос возникнет.

По словам Кунцевича конференция пройдет 2 февраля в зале ученого совета Уральского федерального университета.

Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы. В числе версий гибели туристов рассматривалось обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между лыжниками.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после гибели группы Дятлова, Генпрокуратура объявила о проведении проверки, приоритетными версиями гибели были названы ураган, лавина и сход снежных плит. По словам адвоката Черноусова, проверка была проведена незаконно. Он заявил, что дело о гибели группы туристов на перевале было прекращено 28 мая 1959 года по постановлению прокурора-криминалиста Свердловской областной прокуратуры Иванова, а проверку можно было проводить только в случае отмены постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Черноусов и родственники считают, что уголовное дело в 1959 году реально не возбуждалось. В связи с чем адвокат, родственники, чьи интересы он представляет, и представители фонда памяти группы Дятлова готовят обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой оказать содействие в возбуждении нового уголовного дела.

Позже заместитель начальника управления Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков, расследовавший дело о гибели группы Дятлова, заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку. Он пояснил, что, когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее. По его словам, туристы ушли слишком далеко от палатки. Они стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов. В ноябре 2020 года Курьяков был уволен после взыскания о неполном служебном соответствии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.