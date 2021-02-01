В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях

01.02.2021, 12:32, Новости дня

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Силовики отвечают на действия провокаторов на несанкционированных акциях жестко и в рамках закона, при этом нужно рассматривать отдельно каждый конкретный случай применения насилия со стороны полиции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно, общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одно: в ответ на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо. Он отметил, что речь идет о незаконных акциях, полиция принимает против них меры – отсюда количество задержанных.

Песков добавил, что речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не может. «В отношении них со всей строгостью должен применяться закон», – подчеркнул он.

В российских городах 31 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Напомним, ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.