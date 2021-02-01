В законодательство предложили ввести понятие “семья-иноагент”

01.02.2021, 12:31, Разное

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Депутаты Государственной думы готовят новый закон, который введет понятия “семья-иноагент” и “член семьи иноагента”. Это поможет повысить прозрачность и очевидность для общества работы отдельных россиян в интересах иностранных государств.

Согласно законопроекту, семьёй-иноагентом может признаваться семья, где один или более родителей признаны физлицами-иноагентами при условии, что другие члены семьи не “продемонстрировали заявлением или действиями явное осуждение этого факта или не начали бракоразводный процесс, в случае с детьми – смену фамилии”.

Закон предусматривает ограничение некоторых прав членов семьи иноагентов и семей-иноагентов – так, им можно будет селиться только на определённых территориях и отдавать детей в ограниченный перечень учебных заведений. За отсутствие на жилище маркировки о том, что в нём проживают иноагенты, будут предусмотрены штрафы.

В документе также предложено упростить признание физических лиц иностранными агентами. По мнению депутатов, часть россиян работают в интересах потенциального противника, не имея прямых договорённостей об этом – “косвенно или из-за убеждений”.

“Если человек выступает последовательно против власти, против своей страны то есть, всем он недоволен, всё ему не то – понятно, в чьих интересах он трудится, даже если ему за это не платят. И в этом смысле надо понятие иноагент упрощать и расширять, чтобы под него подпадала вся эта неправильная, воюющая с собственной страной часть населения”, – пояснил один из разработчиков в интервью “Российской газете”.

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