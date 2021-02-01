Эксперт Михеев: Стратегическая задача Запада – “убрать” Лукашенко попытками поссорить Минск с Москвой

01.02.2021, 12:30, Разное

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Белоруссия продолжает пребывать в состоянии глубоко политического кризиса. Уверенность Александра Лукашенко в личных амбициях не придает уверенности гражданам страны в завтрашнем дне.

Политолог Сергей Михеев убежден, что Запад будет пользоваться нестабильной ситуаций в Белоруссии, чтобы сместить Батьку с президентского кресла. По мнению специалиста, для достижения цели будут задействованы самые разные методы: от внутренних интриг до попыток поссорить Минск с Москвой.

Михеев убежден, что для западных деятелей на повестке стоит территориальный вопрос. По словам политолога, нельзя исключать вариант, при котором Польша станет претендовать на свои исторические земли, которые после известных событий присоединила Белоруссия. “Зачем Польша качает тему нелегитимности пакта Молотова-Риббентропа?”, – задался вопросом эксперт.

Стоит отметить, что в середине февраля в Минске состоится VI Всебелорусское народное собрание. Отдельного внимания стоит тот факт, что никаких обещанных ранее изменений в конституцию в ходе мероприятия вноситься не будет.