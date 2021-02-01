Москвичка с пересаженным сердцем стала матерью

01.02.2021, 12:28, Разное

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У женщины была диагностирована дилатационная кардиомиопатия – нарушение функционирования миокарда, приводящее к сердечной недостаточности, сообщают в депздраве. Патология развилась после перенесенного ОРВИ. В октябре 2015 года пациентке пересадили сердце в Центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Минздрава России, после чего ей была назначена базисная иммуносупрессивная терапия.

В 2020 году женщина забеременела. Еще на первом триместре врачи-трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки лекарств, необходимых для нормального функционирования сердца с минимальным риском для ребенка. Специалисты постоянно контролировали данные эхокардиографии и отметили, что всю беременность пересаженное сердце функционировало без нарушений.

На 38-й неделе беременности врачи приняли решение о проведении кесарева сечения с эпидуральной анестезией. Операция проходила в городской клинической больнице №52. 26 января у пациентки родилась доношенная девочка с хорошей оценкой по шкале Апгар. И мать, и ребенок чувствуют себя нормально.

Первый случай успешных родов после трансплантации органа также был зарегистрирован в Центре имени Шумакова в 2019 году. Женщина из Владивостока с пересаженными легкими родила здоровую девочку, сообщили в депздраве. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано 92 подобных случая.

Известно, что врачи во всем мире не рекомендуют женщинам с пересаженными органами материнство, поскольку вынашивание и роды сопряжены с огромными рисками для функционирования трансплантата, особенно если речь идет о донорском сердце. Ведение беременности и роды у женщин после трансплантации требует повышенного внимания со стороны медиков, поскольку существует повышенный риск не только для жизни и здоровья матери, но и ребенка — угроза выкидыша, недоношенность, недостаточный вес. Первая благополучная беременность после пересадки сердца впервые была описана в 1988 году, и каждый такой случай становится уникальным в клинической практике.