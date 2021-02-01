“Это актриса из фильма “Чучело”?”. Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь
01.02.2021, 12:04,
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49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала совместное фото со своей восьмилетней дочерью Клавдией.
“Мечтаем, мечтаем…” – написала она.
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Подписчики прокомментировали снимок.
“А девочка на заднем плане – это актриса из фильма “Чучело”?” – спросила liudmila_2608.
“Ага! Я тоже сразу подумала”, – призналась cityshark2016.
“Точно!” – заметила saniia923.
“Кристина, здравствуйте! Дочка – копия вы в детстве”, – написала alionaliee.
В фильме “Чучело” (1983), о котором говорили подписчики Орбакайте, певица исполнила главную роль.
Клавдия – третий ребенок Орбакайте и единственный ребенок ее нынешнего супруга, бизнесмена Михаила Земцова.
В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).
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