 

“Это актриса из фильма “Чучело”?”. Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь

01.02.2021, 12:04, Новости дня
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49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала совместное фото со своей восьмилетней дочерью Клавдией.

“Мечтаем, мечтаем…” – написала она.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики прокомментировали снимок.

“А девочка на заднем плане – это актриса из фильма “Чучело”?” – спросила liudmila_2608.

“Ага! Я тоже сразу подумала”, – призналась cityshark2016.

“Точно!” – заметила saniia923.

“Кристина, здравствуйте! Дочка – копия вы в детстве”, – написала alionaliee.

В фильме “Чучело” (1983), о котором говорили подписчики Орбакайте, певица исполнила главную роль. 

Клавдия – третий ребенок Орбакайте и единственный ребенок ее нынешнего супруга, бизнесмена Михаила Земцова.

В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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