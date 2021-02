Зеленский ответил на вопрос, зол ли он на Трампа в связи с телефонным разговором в 2019 году

01.02.2021, 12:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский в записанном 23 января интервью Axios on HBO прокомментировал состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор с на тот момент президентом США Дональдом Трампом и приведший к запуску импичмента главы Белого дома.

Расшифровку интервью главы Украинского государства опубликовал 1 февраля “Голос Америки”.

“Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных медиа. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать”, – сказал он.

По словам президента, есть одна “неприятность”, связанная с разговором.

“До этого момента я об этом не говорил. Когда опубликовали наш разговор… Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор – первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И ни в коем случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи”, – заявил Зеленский.

Журналист отметил, что он видит, что собеседник “несколько зол” на Трампа, и спросил: “Возможно, немножко?”

“Немножко?” – рассмеялся Зеленский в ответ.

Он объяснил, что для него “самым важным было сохранить отношения” и услышать, что США и Украина поддерживают друг друга.

24 сентября 2019 года в Палате представителей Конгресса США объявили о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Глава Белого дома поднимал вопрос о расследовании в Украине дела, связанного с деятельностью Хантера Байдена, сына демократа Джо Байдена, который был политическим оппонентом Трампа.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года, а 5 февраля отклонил обе статьи обвинения.

—