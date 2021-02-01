Жестче Росгвардии — люди в спортивной форме

01.02.2021, 12:00, Разное

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Как прошло протестное воскресенье в регионах России.

Акции 31 января в РФ были не такие многочисленные, как неделю назад, но силовики действовали жестче. Корреспонденты «Новой» лично были свидетелями сегодняшних событий. Читайте прямые репортажи из Владивостока, Крыма, Севастополя, Самары, Смоленска, Перми, Екатеринбрга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Челябинска и Кургана.

КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ

В республике Крым и Севастополе силовики сделали все, чтобы не допустить проведения акций сторонников Навального. Даже малочисленных. Cтудентам грозили отчислениями, а со школьниками старших классов проводили «профилактические беседы» и напоминали про ЕГЭ. Почти всем участникам предыдущей акции вручили предупреждение «о недопустимости участвовать в несогласованных митингах».

К 12.00 площадь Ленина в Симферополе перекрыли металлическими ограждениями. Дежурившие полицейские и сотрудники Центра «Э» попросили корреспондента «Новой газеты» «перейти на другую сторону улицы, чтобы не мешать движению граждан».

Задержание. Фото: Анастасия Смирнова

Чуть позже, видимо, тоже для удобства граждан, в центре Симферополя отключили интернет и мобильную связь.

Площадь со стороны проезжей части патрулировало порядка 15 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из них были в штатском. Пытавшихся попасть на площадь оппозиционеров и просто прохожих задерживали. За два часа на глазах корреспондента «Новой» увели 13 человек. Один из них сопротивлялся задержанию. Девушку, которая шла с перевернутым российским флагом, отпустили.

В Севастополе силовики также подготовились к акции протеста. Не меньше ста сотрудников полиции и Росгвардии дежурили на участке набережной от площади Ушакова до площади Нахимова. Остановку и пешеходные переходы около площади Нахимова перекрыли.

На самой площади, куда в прошлый раз вышло две сотни оппозиционеров, стояли автозаки. Помимо силовиков здесь дежурило и много «дружинников».

Силовики точечно задерживали подозрительных, на их взгляд, людей.

Задержали, по оценкам очевидцев, не меньше шести человек, причем даже женщину, гуляющую с ребенком 10 лет.

Одна из задержанных, Анна Соколова, рассказала «Новой газете», что ее отвезли в Гагаринский отдел полиции для дактилоскопии, но спустя час отпустили, вручив «предостережение о незаконности участия в несанкционированных митингах». Женщина уточнила, что, судя по всему, ее задержали за футболку с надписью «Свободу Павлу Зеленскому».

Зеленский — оператор ФБК, которого 15 января арестовали за экстремизм из-за твитов о самоубийстве журналистки Ирины Славиной.

Анастасия Смирнова, Надежда Исаева, специально для «Новой»

ЕКАТЕРИНБУРГБольшой ледовый переход. В Екатеринбурге силовики вытеснили тысячи протестующих на лед городского пруда. Репортаж Изольды Дробиной с места событий

Екатеринбург. Фото: Донат Сорокин / ТАССРОСТОВ-НА-ДОНУЗеваки за окнами спешно задергивали шторы. Воскресная акция собрала на порядок меньше участников, чем неделю назад, но полиция действовала жестче

В Ростове сторонники Навального облюбовали площадь перед Публичной библиотекой. Силовики учли опыт минувшего митинга и заранее огородили проблемный квадрат так, что к назначенному времени там не удалось собрать внушительную толпу. Бульвар улицы Пушкинской снова нарезали на несколько секторов, выставив кордоны, и две крупные группы протестующих снова сконцентрировались между переулками Университетским и Чехова. Но в отличие от 23 января, нынешнее противостояние проходило в напряженной тишине. Мужчины в неприметной одежде сновали между протестующими и, не стесняясь, раздавали команды по телефону:

— Того в зеленой куртке — выдергивайте!

Спустя несколько секунд из толпы выводят очередного задержанного. Первыми брали тех, кто пытался выкрикивать что-то.

— Снимайте, снимайте это! — кричит очередная жертва, которую вдвоем-втроём волокут к автозакам полицейские. — Это незаконно! Я ничего не делала!

— Пожалуйста, мне надо домой! — умоляет девушка в длинном пуховике, стоявшая рядом с оцеплением. Её уводят, несмотря на то, что никаких выкриков не было и в помине.

В Университетском переулке среди автозаков и городских автобусов, подготовленных для перевозки силовиков, желтеет микробус с надписью «Дети».

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Молчаливое противостояние на Пушкинской длилось не более часа, после чего колонна, численностью, по моим оценкам, не более полутора тысяч человек, двинулась в сторону Ворошиловского проспекта. Стало понятно, что силовики применили излюбленную тактику: прогнать протестующих несколько километров по центральным кварталам Ростова, чтобы по пути колонна потеряла силы, запал и постепенно рассеялась.

Вырвавшись из из-под надзора неприметных людей в штатском, протестующие по дороге не отказывали себе в удовольствии высказать власти всё, что они о ней думают — набор кричалок после 23 января у протестующих не изменился. Разве что в этот раз, благодаря усилиям полиции, разгневанных участников митинга услышали жители тихих пятиэтажек. Они с удивлением выглядывали из окон, фотографировали идущих. «Ростов, выходи!» — эхо молодых голосов отскакивало от серых стен. Зеваки за окнами, завидев сопровождающие колонну полицейские машины, испуганно задергивали шторы.

На крупных перекрестках митингующие по-прежнему терпеливо дожидались зеленого светофора. За ними двигалась небольшая колонна автозаков. Проезжающие мимо автомобилисты то и дело приветствовали колонну клаксонами. На пересечении Ворошиловского и Красноармейской предусмотрительно выставленный регулировщик специально задержал поток, чтобы дать идущим пересечь четырехполосную улицу.

— Спасибо! — кричали ему молодые люди с ёршиками в руках.

Намотав по центру более трех километров, колонна начала таять. Когда часть ее в какой-то момент вырулила вновь на Красноармейскую, выяснилось, что тротуары перекрыты бойцами ОМОНа и вновь подняться по ней в центр не получится. Молодые люди не выдержали и начали выбегать на проезжую часть, пытаясь обойти сотрудников Росгвардии.

— Ребята, подождите нас! — кричали им с другой стороны растерянные соратники. ОМОН внимательно следил за самыми отчаянными бегунами, нервно постукивая дубинками.

В отделе полиции Кировского района, куда должны доставлять задержанных, дежурный отказался говорить с журналистом. Во двор отдела один за другим въехали несколько «уазиков», на задних сиденьях были видны задержанные.

— Камеру убрать! — завопил дежурный, увидев фотоаппарат, направленный вслед автомобилям, из которых стали выходить люди.

Как позже выяснилось, туда были доставлены известные ростовские правозащитники: 84-летняя Лидия Ольшанская и две 68-летние сестры Ольга и Ирина Зениных.

Главный редактор издания «Батайское время» Светлана Шишканова за участие в акции получила 10 суток ареста. Коллегам Шишканова успела сообщить, что ей вменяется участие в несанкционированном митинге.

«ОВД-Инфо» собщает о 33-х задержанных в ходе воскресной акции в Ростове.

Елена Романова, соб. корр. «Новой»

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