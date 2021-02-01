Почти как за всю Первую мировую — в США за январь от COVID-19 умерли более 90 тыс. человек

01.02.2021, 11:58, Новости дня

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В январе в США зафиксировано более 90 тыс. смертей от COVID-19, передаёт Canal 24 Horas TV. Как отмечается в материале, таким образом месячный показатель по погибшим от коронавируса в Соединённых Штатах приближается к числу американских потерь за всю Первую мировую войну.

США зарегистрировали в январе более 90 тысяч погибших от коронавируса. Этот показатель приближается к числу потерь среди американских солдат в Первой мировой войне.

Согласно данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 26 миллионов случаев, умерло более 438 тысяч человек.

На этом фоне продолжается масштабная кампания по вакцинации. Новая администрация закупила дополнительно 200 миллионов доз. Ожидается, что 300 миллионов американцев будут привиты к концу лета, хотя и не все этого хотят.

В Лос-Анджелесе центр, организованный на стадионе команды Los Angeles Dodgers, пришлось закрыть на один час из-за протестов отрицателей пандемии.

Все, кто ездит общественным транспортом, теперь, согласно федеральному указу, будут должны использовать маску. Об этом объявили вчера Центры по контролю и профилактике заболеваний. Указ вступит в силу начиная со вторника 2 февраля. Его должны будут исполнять люди, совершающие поездку на самолёте, автобусе, поезде, метро, кораблях, а также посредством карпулинга.