Другие ценности и идеалы – власти Китая тревожит, что миллениалы не спешат заводить семью

01.02.2021, 11:58, Новости дня

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Всё больше молодых китайцев предпочитают холостяцкую жизнь, что вызывает тревогу у официального Пекина. По мнению экспертов, многие в поколении миллениалов, особенно девушки, разочаровываются в институте брака и считают, что он лишь «способствует укоренению гендерного неравенства» в стране, пишет CNN.

Два года назад Джоан Су с нетерпением ждала, когда ей исполнится 30 лет. Она работала во внешнеторговой компании в южном китайском мегаполисе Гуанчжоу, получала приличный доход и проводила выходные с друзьями.

Но для Су и ее родителей существовала одна проблема — она была не замужем. В то время ей казалось, что 30 лет — очень важный рубеж. Она чувствовала необходимость найти себе спутника жизни.

К настоящему моменту 31-летняя Су так и не вышла замуж, но, по её признанию, это её больше не беспокоит. «Какой смысл прозябать с тем, кто вам не нравится, а через пару лет развестись? Это пустая трата времени», — заявила девушка в интервью CNN.

Су входит в растущее число китайских миллениалов, которые не торопятся или полностью отказываются оформлять отношения официально. Согласно данным Национального статистического бюро, всего за шесть лет количество жителей Поднебесной, вступающих в первый брак, упало на «сокрушительный» 41% — с 23,8 миллионов в 2013 году до 13,9 миллионов в 2019-м, отмечает телеканал.

Этот спад частично связан с десятилетиями политики, направленной на ограничение роста населения Китая. Но он также является результатом изменения отношения к браку, особенно среди молодых женщин. Многие из них всё больше разочаровываются в институте, который «способствует укоренению гендерного неравенства», говорят эксперты.

Некоторые доходят до крайности и начинают оскорблять своих состоящих в браке соотечественниц в социальных сетях, называя их «замужними ослицами». Этот уничижительный термин используется для описания покорных женщин, которые «подчиняются патриархальным правилам» в отношениях, поясняет лидер местного феминистского движения Сяо Мейли.

«Подобный переход на личности является ошибкой, но он показывает сильный страх перед браком, который испытывают многие, — утверждает Сяо. — Они надеются, что все женщины поймут, что брак является несправедливым институтом как для обоих его участников, так и для женщины в целом, и в итоге откажутся от него».

Снижение количества браков создаёт трудности для официального Пекина. Добиться того, чтобы молодые люди обзаводились детьми — ключевая часть его стратегии, которая призвана предотвратить надвигающийся демографический кризис, способный серьёзно подорвать экономическую и социальную стабильность и потенциально поставить под угрозу правление Коммунистической партии Китая, подчёркивает CNN.

Но эта проблема появилась не вчера. Демографы годами предупреждали о грядущем кризисе. В 2014-м численность трудоспособного населения страны начала сокращаться впервые за более чем три десятилетия, что встревожило лидеров Поднебесной.

Вскоре китайское правительство объявило о прекращении политики «одна семья — один ребёнок», разрешив парам заводить двух детей. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2016 года, но и количество браков, и рождаемость продолжило снижаться.

В период с 2016 по 2019 год рождаемость снизилась с 13 до 10 на 1000 человек. Усилению этой тенденции способствует то, что женщины эмансипируются, а у миллениалов появляются собственные идеалы, обращает внимание CNN.

Эта политика также имела другие последствия. То, что в китайских семьях традиционно отдают предпочтение сыновьям, привело к искажению соотношения полов при рождении, особенно в сельской местности. Сейчас в Китае более 30 миллионов мужчин, которым будет нелегко найти себе невест, отмечает социолог Национального университета Сингапура Вей-Джун Жан Юнг.

Однако сами по себе демографические изменения не объясняют резкого падения количества браков в Китае. Ещё один немаловажный фактор, что благодаря государственным программам женщины становятся более образованными и независимыми.

«С повышением уровня образования женщины обрели экономическую независимость, поэтому брак больше не является для них необходимостью, как это было в прошлом, — поясняет Юнг. — Теперь женщины хотят заниматься саморазвитием и делать карьеру, прежде чем выйти замуж».

Но гендерные нормы и патриархальные традиции не поспевают за этими изменениями. В Китае многие мужчины и свекрови по-прежнему ожидают, что жёны будут выполнять большую часть дел по уходу за детьми и по дому после замужества, даже если они работают полный рабочий день.

Кроме того, дискриминация женщин на рабочем месте — «обычное явление» в Китае. Поэтому женщинам трудно делать карьеру и одновременно заниматься воспитанием детей, отмечает телеканал.

«Всё больше молодых женщин задумываются: «Зачем я это делаю? Какой в этом толк для меня?», — рассуждает доцент психологии Нью-Йоркского университета в Шанхае Ли Сюань. — [Гендерное неравенство] действительно заставляет молодых китайских женщин сомневаться перед тем, как вступить в институт брака». По её словам, проблему усугубляет то, что из-за изнурительно долгих часов и высокого стресса на работе у молодых людей остаётся мало времени и энергии для построения отношений и поддержания семейной жизни.

Кроме того, нельзя не учитывать переоценку ценностей в китайском обществе к любви и семейным отношениям. «В эпоху Мао брак не был личным выбором», — утверждает Пан Ван, синолог Университета Нового Южного Уэльса. По её словам, во время «большого скачка» правящая Коммунистическая партия побуждала людей заводить как можно больше детей, поскольку стране требовалась рабочая сила для построения социалистической экономики. Таким образом брак играл ключевую роль в построении социализма и нации.

В 1950 году в Китае был принят закон, который запрещал браки по договорённости и позволял женщинам подавать на развод. Но на практике браки по договорённости оставались обычным явлением, а «свобода развода и брака не означала свободу любви», отмечает Пан.

«В период культурной революции, когда вы говорили о любви, то это рассматривалось как нечто капиталистическое. То, с чем людям нужно было бороться», — уверяет она.

С тех пор многое изменилось. Выросшие после реформ и открытости Китая некоторые китайские миллениалы, у которых было больше свобод, чем у их родителей, бабушек и дедушек, рассматривают институт брака не как обязанность, а как личный выбор.

Растущее общественное признание сожительства и добрачного секса, а также широкая доступность противозачаточных средств и абортов позволили молодым людям поддерживать романтические отношения вне рамок юридического института брака. Они видят в браке выражение своей эмоциональной связи, а не просто средство воспроизводства, обращает внимание CNN.

Кроме того, у существующей стране проблемы есть чисто экономическое объяснение. Для многих китайских семей покупка дома является обязательным условием вступления в брак. Но у многих молодых пар просто нет денег, чтобы заплатить за дорогую недвижимость, и не у каждого родителя есть достаточно сбережений, чтобы помочь.

И финансовое давление ощущается не только в крупных городах. В сельской местности семьи женихов должны выплатить семье невесты «выкуп» — обычно в виде крупной суммы наличными или дома. Такая практика существует в Китае на протяжении многих веков. Но в последние десятилетия затраты резко выросли из-за ухудшения гендерного дисбаланса в деревнях. А именно из-за избытка холостяков, вызванного политикой «одна семья — один ребёнок» и стремительной урбанизации, которая побудила многих женщин переехать на работу в города.

Ввиду надвигающегося демографического кризиса китайское правительство проводит кампании, призывающие пары заводить детей. СМИ транслируют идею, что рождение ребенка — «дело не только семейное, но и государственное».

В рамках политики «одна семья — два ребёнка» региональные власти продлили отпуск по беременности и родам. В некоторых провинциях он увеличился до 190 дней. В ряде городов начали предоставлять денежные субсидии парам со вторым ребёнком.

В 2019 году несколько делегатов Всекитайского собрания народных представителей предложили снизить минимальный брачный возраст до 18 лет для обоих полов, чтобы побудить молодые пары раньше вступать в брак и заводить больше детей. Но эта идея вызвала критику и насмешки в интернете. Многие пользователи указывали на то, что именно социальное и финансовое давление, а не установленные законом возрастные ограничения заставляют молодых людей откладывать вступление в брак.

Задачу по сватовству сограждан взял на себя Коммунистический союз молодёжи Китай — молодёжное отделение КПК. Организация проводит массовые свидания вслепую, чтобы помочь одиноким людям найти вторую половинку.

Власти не только призывают молодых людей вступать в брак, но и пытаются сохранить вместе супружеские пары. В прошлом году национальное законодательное собрание Китая ввело 30-дневный период «остывания» для людей, подающих заявление о разводе.

Эта законодательная инициатива вызвал критику в интернете. Женщины опасаются, что она затруднит расторжение брака, особенно для жертв домашнего насилия.

Как бы то ни было, ни одна из этих мер, по-видимому, не смогла обратить вспять падение числа браков в Китае. По мнению экспертов, основная проблема в том, что эти меры не направлены на устранение «укоренившегося гендерного неравенства», которое удерживает молодых женщин от вступления в институт брака и семейной жизни.

По словам Ли Сюань, в последние годы в государственной пропаганде КНР наблюдается апелляция к более традиционным гендерным ролям. «Это во многом связано с планами правительства и тем, что власти рассматривают молодых мужчин и женщин в качестве социальных ресурсов», — полагает она.

«В связи с упадком государственного социального обеспечения нам нужно всё больше людей, которые будут брать на себя уход за детьми и престарелыми. А женщины — это «стандартный» резерв для такой работы. Так что, на мой взгляд, это одна из причин, по которой они подталкивают женщин к семейной жизни», — говорит Ли.

Между тем дискриминация в отношении женщин на работе также усилилась после ослабления демографической политики. Работодатели опасаются, что у женщин может появиться второй ребёнок, и они будут чаще уходить в декрет, отмечает активистка Сяо. По её словам, если не решить все эти проблемы, давление со стороны государства на молодых женщин, чтобы они выходили замуж, оставались в браке и рожали детей, только ещё больше оттолкнёт их от заведения семьи.

«[Правительству] необходимо изменить свое мышление и побудить женщин рожать детей, исходя из аспектов защиты прав женщин. Им не следует относиться к женской матке как к водопроводному крану, который они могут включать и выключать по своему желанию», — добавляет Сяо.