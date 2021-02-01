В Европе не верят, что Байдену удастся остановить закат США

01.02.2021, 11:58, Новости дня

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Несмотря на воодушевление, с которым в Европе восприняли приход к власти в США Джо Байдена, европейцы остаются скептичными в своём мнении об американском будущем, пишет журналист Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Большинство населения многих стран ЕС считает, что скоро США уступит мировое лидерство Китаю. Впрочем, отмечает автор, это не значит, что трансатлантическое сотрудничество станет неважным.



Reuters

Идея о «закате США» популярна уже давно, пишет журналист Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Тем более, что экономический, а с ним и политический центр тяжести постепенно смещается в Азию, а конкретнее — в Китай.

В Европе многие с воодушевлением восприняли приход к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом, пишет автор, однако это не отменило скепсиса по поводу будущего США. Согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, большинство населения из 11 стран ЕС не верит в то, что Байдену удастся взять под контроль американские проблемы, и в то, что новому президенту удастся удержать положение США на мировой арене.

Как отмечает Франкенберг, логично, что если кто-то покидает пост державы №1, то кто-другой, а именно Китай, должен его занять. В ФРГ 55% опрошенных считают, что за следующее десятилетие КНР обгонит США по уровню влияния. В Испании такого мнения придерживаются 79% респондентов, а в Италии — 72%. Быстрое экономическое восстановление Китая после пандемии лишь укрепило это мнение.

Ожидание того, что Китай в скором времени обгонит США, весьма примечательно, пишет автор, поскольку если отвлечься от экономических и технологических успехов КНР, то Европа должна рассматривать Китай в качестве системного соперника. Мягкая сила Китая весьма мала, отмечает Франкенберг.

При этом Китай, также как и Россия, не только соперник, пишет автор: он также и партнёр, и конкурент, и оппонент. Такая смесь требует умной и согласованной политики: по мнению Франкенберга, США и Европа должны в данном вопросе действовать сообща и не допускать односторонних действий.

История покажет, перейдёт ли эра США в эру Китая, резюмирует автор. Сейчас же в мире вырисовывается двуполярная структура, в которой оба полюса обладают мощным экономическим потенциалом. Да, Китай очень сильно вырастет в этом году, а США нет, но это не значит, что Вашингтон перестанет быть значимым для Европы.