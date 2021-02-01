Анастасия Костенко не против общения Дмитрия Тарасова со старшей дочерью Полиной

01.02.2021, 11:56, Разное

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Ведущую Анастасию Костенко неоднократно упрекали в том, что она против общения своего супруга со старшей дочерью от первого брака. Футболист Дмитрий Тарасов на протяжении многих лет судится с матерью Полины за уменьшение размера алиментов.

Жена спортсмена высказалась по поводу этой ситуации и отметила, что никогда не была против общения отца и старшей дочери. Кроме того, она была бы рада, если бы у Полины и ее девочке сложились хорошие отношения. Анастасия Костенко напомнила, что сама является ребенком, который пережил развод родителей. Поэтому она подчеркнула, что двери их дома для 12-летней Полины всегда открыты и не только для гостевых визитов.

Брак с первой супругой Оксаной у Дмитрия Тарасова был недолгим. Спустя год после рождения дочери пара развелась, после чего последовали длительные судебные разбирательства. Футболист отстаивает свое право на уменьшение алиментов. Некоторые поклонники постоянно критикуют спортсмена за такую позицию, а Анастасию Костенко обвинят в том, что она не способствует сближению отца со старшей дочерью. Однако есть и пользователи, которые обвиняют первую супругу Оксану в жадности, так как она не работает и живет с Полиной на алименты Дмитрия Тарасова.

Источник: www.paparazzi.ru