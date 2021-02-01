Соседов оценил шансы Анастасии Решетовой стать певицей

01.02.2021, 11:56, Разное

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Популярный критик Сергей Соседов в рамках интервью оценил шансы модели и бизнес-вумен Анастасии Решетовой на то, чтобы стать певицей. Он заявил, что на сегодняшний день примерить данную роль могут многие, но не на долго.

По словам Соседова, нередко начинают выступать те, кто не имеет никакого отношения к музыке. Критик не знает, кто такая Анастасия Решетова. Он не исключил, что бывшая возлюбленная Тимати является хорошей певицей, но выводы критик не может сделать, поскольку не слышал композицию. Если говорить о неожиданных появлениях различных исполнительниц на эстраде, то в 2009 году на сцену одного из британских шоу вышла 47-летняя конкурсантка и поразила всех своим талантом. В то же время Соседов заявил, что Анастасия Решетова – другой случай.

Бывшая избранница рэпера Тимати презентовала свою песню на банкете по случаю дня рождения. Композицию ей подарила подруга и артистка Назима. Во время записи Решетова испытала невероятные эмоции.

Соседов добавил, что любую запись можно сделать так, чтобы музыка была совершенной. Есть возможность создать нормальный трек, даже если у человека нет голоса и слуха. По словам Критика, карьера будет развиваться, если вкладывать множество денег.