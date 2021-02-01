 

Вирусолог Лоуренс Янг объяснил высокую смертность от британского штамма COVID-19

01.02.2021, 11:56, Разное
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Согласно статистическим данным ONS, местный штамм COVID-19 привел к росту смертности в Великобритании. Вирусолог Лоуренс Янг, представляющий Уорикский университет, объяснил высокие показатели и описал новые характеристики британской инфекции.
По словам профессора, на позапрошлой неделе ONS зафиксировали рост смертности в Великобритании на 20%. Причиной стал британский вариант COVID-19, который получил название B.1.1.7. Этот вид коронавируса более заразен и влечет за собой высокую вирусную нагрузку у инфицированных людей. Однако вакцины, которые тестируют на территории страны, показывают эффективность против этого штамма. Лоуренс Янг напомнил, что B.1.1.7 также передается при личном контакте, поэтому необходимо соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

Как отметили эксперты ONS, кроме потери обоняния и вкуса у пациентов, у которых диагностировали британский штамм вируса, наблюдаются повышенная слабость, кашель и мышечная боль. На данный момент B.1.1.7 нашли в 33 европейских государствах. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, самым эффективным методом борьбы с коронавирусом считаются ввод и постепенная отмена ограничительных мер, основанные на эпидемиологических критериях.

Источник: news.ru



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