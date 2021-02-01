Мнение: Рано или поздно эти самолеты появятся в небе над островом.

01.02.2021, 11:52, Разное

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В продолжение темы с учебной атакой https://colonelcassad.livejournal.com/6515069.html на американскую АУГ самолетами ВВС НОАК. Китайская пресса о росте военной напряженности в Южно-Китайском море между КНР и США и перспективах войны за возвращение Тайваня в родную гавань.

Хуаньцю шибао (Китай): с помощью концепции «одного Китая» в Тайваньском проливе можно избежать ошибочных суждений

23 и 24 января армия материкового Китая провела учения на юго-западной границе с Тайванем, отправив 13 и 15 истребителей соответственно, многие из которых — основные боевые самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Власти Тайваня почувствовали давление, и Госдепартамент США тут же выступил с заявлением, в котором обвинил материковый Китай в запугивании Тайваня, отметив, что лояльность Соединенных Штатов к Тайваню «тверда как скала». Однако в заявлении США три совместных китайско-американских коммюнике, «Закон об отношениях с Тайванем» и «шесть гарантий» острову ставятся в один ряд. Это отличается от предыдущего отказа администрации Трампа учитывать три совместных коммюнике.

Зачем НОАК направила самолеты на крупномасштабные учения недалеко от Тайваня, как только к власти пришла администрация Байдена? Интерпретация аналитических кругов США и Тайваня не заслуживает доверия. На самом деле, то, что истребители НОАК облетают Тайвань и пересекают так называемую «среднюю линию пролива», уже давно стало нормой, а американско-тайваньский маршрут в Тайваньском проливе так и продолжает оставаться инерционным. В настоящее время нет явных признаков корректировок со стороны США и Тайваня, вся ситуация находится в той же атмосфере и ритме, которые сформировались ранее.

Люди ожидают, что администрация Байдена привнесет что-то новое, но информация, способная подпитать эти надежды, редко встречается в отношении тайваньского вопроса. Критерии, с помощью которых аналитические круги могут интерпретировать конкретные шаги, довольно запутаны и полны неопределенности, поэтому трудно гарантировать, что трактовка не будет несовместима с реальной ситуацией.

Фактически основные рамки взаимопонимания между Китаем и Соединенными Штатами уже давно потеряны. У обеих сторон появляется все больше аспектов, в которых они не понимают друг друга, и шансы вынести ошибочные стратегические суждения друг о друге возрастают. Например, китайская сторона могла бы задуматься, что означает недавнее отправление авианосца USS Theodore Roosevelt ВМФ США в Южно-Китайское море? Американская сторона, в свою очередь, может задаться вопросом, что означает проведение учений истребителей НОАК близ Тайваня? В таком случае Китаю стоит задуматься о смысле поспешного заявления Соединенных Штатов. А когда истребители Народно-освободительной армии вновь вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня 24 января, что подумали об этом и как отреагировали Штаты?

Власти Тайваня, всеми силами цепляющиеся за ноги Штатов, твердо убеждены в том, что антикитайское отношение Соединенных Штатов не изменится, и что, несомненно, именно материк наиболее быстро увеличивает свое доминирующее положение в соотношении сил в Тайваньском проливе. Если Цай Инвэнь и ей подобные не будут вести себя сдержаннее и продолжат делать ставку на постоянно растущую поддержку Соединенных Штатов, а администрация Байдена действительно одобрит последние радикальные действия Майка Помпео и пойдет по его пути, то дальнейшее ухудшение ситуации в Тайваньском проливе можно считать неизбежным. Тогда дюжина или чуть больше истребителей НОАК на юго-западной границе воздушного пространства Тайваня может показаться еще пустяком, и рано или поздно эти самолеты появятся в небе над островом.

Чтобы смягчить ситуацию в Тайваньском проливе, необходимо устранить первопричину ухудшения положения, а именно — отказ Демократической прогрессивной партии (ДПП) признавать положения «Консенсуса 1992 года» и ее возражение против концепции «одного Китая». Вся напряженность в проливе возникает из-за того, что власти ДПП поступают вопреки здравому смыслу. Это противоречит общей направленности американского истеблишмента в отношении контроля над ситуацией в Тайваньском проливе и несовместимо с тремя совместными китайско-американскими коммюнике. Если Соединенные Штаты основывают свою политическую линию против Китая на легкомысленных и агрессивных действиях властей ДПП, которые явно направлены на «независимость Тайваня», их стратегические риски будут долгосрочными и кумулятивными.

Улучшение ситуации в Тайваньском проливе должно начинаться с политической точки зрения и не может быть осуществлено с помощью стратегии. Система трехстороннего взаимодействия Китая, США и Тайваня уже была уничтожена по всем направлениям, и ее будет очень трудно восстановить. Во время последнего периода правления администрации Трампа ситуация в проливе фактически достигла предела перед полным крахом. Если правительство Байдена не хочет, чтобы ситуация здесь вышла из-под контроля и потребовала серьезного вмешательства, оно должно передать Китаю четкий политический сигнал: провести четкую грань между собой и безобразными действиями предыдущего американского правительства и восстановить управляемость ситуацией в проливе на основе принципа «одного Китая».

Опасность состоит в том, что Цай Инвэнь находится у власти уже пять лет, и действия ее и Демократической прогрессивной партии, которые привели к нестабильности в регионе, уже забыты многими американцами. Однако при этом вспыльчивое общественное мнение в Соединенных Штатах помнит все последующие конфликты по тайваньскому вопросу. США получили такую активную пешку, как Цай Инвэнь, для давления на Китай, но из-за нее Вашингтон глубоко погряз в проблемах Тайваня. У администрации Байдена есть очень профессиональная дипломатическая команда. Есть надежда, что они смогут прояснить границы и важность интересов США по тайваньскому вопросу и восстановить стратегическую трезвость Вашингтона.

Комментарии китайских читателей

Пользователь_Хуаньцю_WfDYvP: Когда американский авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Южно-Китайское море, дюжина самолетов-истребителей материкового Китая два дня подряд летала над воздушным пространством Тайваня, чтобы продемонстрировать жесткую позицию Китая, посылая мощный сигнал элементам Соединенных Штатов и Тайваня, выступающим за «независимость» острова. Начался обратный отсчет до процесса объединения с Тайванем военной силой. Тайваньский вопрос нельзя откладывать, не говоря уже о том, что это оттягивает момент великого возрождения китайской нации. Как сказал когда-то председатель Мао: «Десять тысяч лет — это слишком долго, мы должны дорожить каждой минутой».

Jack: Пожалуйста, прекратите упоминать условия первого консенсуса 1992 года, поскольку это дает Тайваню достаточно времени для обретения независимости. Теперь люди хотят видеть воссоединение с помощью военной силы, «Одну страну — одну систему», и они не хотят, чтобы Тайвань становился вторым Гонконгом. Снова возвращаться к концепции «Одна страна — две системы» — это безответственно по отношению к будущим поколениям.

Пользователь_Хуаньцю_TxFHCP: Идя в ногу со временем, рекомендуется внести поправки в «Закон о противодействии деятельности по расколу страны»: (1) Установить единый график. В противном случае воссоединение будет бессрочным, и де-факто страна останется разделенной. (2) В рамках графика воссоединения нужны переговоры между двумя сторонами пролива для мирного объединения родины. (3) Если переговоры будут прерваны, будет обнаружено внешнее вмешательство или остров будет стремиться к независимости, следует прибегнуть к объединению военной силой. Короче говоря, объединение родины — это главный критерий для возрождения нации!!!

Книжный пейзаж Юэ: Независимо от того, какая партия находится у власти, Соединенные Штаты будут использовать Тайвань в качестве разменной монеты для сдерживания материка. Правительство Байдена наверняка примет наследие тупой трамповской политики «возвращения в Азиатско-Тихоокеанский регион». Если оно действительно вернется, США неизбежно столкнутся с материковым Китаем. Возвращение предназначено только для борьбы за интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранения права голоса, но США и не думали о том, чтобы начинать военный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Когда Трамп был у власти, он грубо подтолкнул Тайвань на острие меча, но власти под началом Цай Инвэнь не знали об этом и даже гордились этим. Помните, когда Трамп был президентом, он образно сравнивал Тайвань с острием пера? Этого достаточно, чтобы показать, что, если материковый Китай хочет объединиться с Тайванем силой, как Соединенные Штаты должны будут ответить? Помогут ли Тайваню? Можно с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты никогда не помогут Тайваню и не подумают помогать.

Во-первых, сонный Джо только что вступил в должность, можно сказать, что еще даже не уселся. Эпидемия все так же серьезна, и внутренняя оппозиция ему не уступает. Поддержки у него нет, его преследуют внутренние и внешние проблемы, добавим к этому злых бывших союзников. Тогда понятно, что, если США осмелятся сражаться и помогать Тайваню, это не только вызовет великий внутренний хаос в Соединенных Штатах, но и вытолкнет Штаты на прямую конфронтацию с материковым Китаем. Мало того, что они проиграют в гегемонии, но и это может привести к расколу Соединенных Штатов. Ныне у Соединенных Штатов нет ни капитала, ни энергии, чтобы играть с Китаем.

Во-вторых, наиболее реалистичным является то, что Соединенные Штаты не могут подвергнуть опасности всю страну и американский народ из-за небольшого острова за тысячи миль от них. Сонный Джо не настолько глуп, чтобы поставить всю свою страну на карту ради крошечного острова. Таким образом, только если тайваньские власти вернутся в рамки концепции «одного Китая», они смогут выжить, иначе конец этих элементов, выступающих за «независимость Тайваня», не за горами.

Бинь: Объединение родины уже скоро! Следует помешать людям чернить Китай из-за провинции Тайвань.

Пользователь_Хуаньцю_rBktDi: Гоминьдан и Демократическая прогрессивная партия, которые отказались воссоединиться, относятся к одной категории. Они вступили в сговор со злодеем, который носит маску положительного героя, особенно Гоминьдан. Они используют лозунг «Один Китай», чтобы воспользоваться преимуществами материка, и смотрят сквозь пальцы на лозунги «независимости Тайваня», вот это еще более противно.

Полная луна над морем nj: Военно-промышленный комплекс США вызовет хаос в мире. Если мир будет слишком мирным, они не смогут выжить. Таким образом, Соединенные Штаты сбились с пути и встали на извилистую порочную тропинку. Китайский Тайвань, элементы независимости и разделенный народ… все это — бесконечные бедствия, огромная беда для китайской нации, в том числе и для тайваньцев. При самом худшем раскладе следует поставить объединение силой на повестку дня и решить тайваньский вопрос раз и навсегда любой ценой, чтобы завершить великое дело объединения родины.

Господин Харуно: Единственный эффективный способ для борьбы с группой людей, которые не ведают ни страха, ни морали, такие как элементы независимости Тайваня, — это «покончить с ними одним махом». Все остальное ерунда.

Вольготно смотрю на Наньшань: Невозможно ожидать, что Соединенные Штаты откажутся от такой пешки, как Тайвань, и еще более невозможно думать, что ДПП откажется от идеи независимости Тайваня. США и Тайвань пересекли красную линию и в будущем будут все дальше и дальше удалятся от нее. Поэтому бесполезно вести разговоры, военное объединение!

Трейдер 1996: Терпение уже лопнуло, нужно прекратить это терпеть снова и снова! Просто отберите Тайвань.

Пользователь_Хуаньцю_7kqlktjY: Если снова использовать концепцию «один Китай», то естественно они будут тянуть время, и разделение родины будет продолжаться само собой. Не стоит вновь идти по этому пути.

https://inosmi.ru/politic/20210201/249015984.html – цинк

Такой себе ненавязчивый призыв к администрации Байдена откатить решения Трампа по Тайваню и пойти на уступки Китаю под угрозой применения военной силы против Тайваня. При этом, нарастающая воинственность китайской прессы, вполне себе подготавливает общество к возможности силового решения Тайваньского вопроса. Рост же возможностей китайского флота, создает сугубо военные предпосылки для использования возросшей военной силы по прямому назначению.

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