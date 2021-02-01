Мнение: Что произошло в России 31 января?

01.02.2021, 11:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…оппозиции удалось в значительной степени перехватить стратегическое управление действиями власти. Потому что эти действия были предсказуемы и глупы. Отсюда — этот огромный успех.

… Глупость власти — важный фактор в революционизировании масс. Сначала как минимум Москву, а потом и всю Россию они известили о чрезвычайной важности этой акции тем, что перекрыли весь центр Москвы. Столицы, между прочим, нашей Родины. Я даже не помню, впервые с какого времени это сделали. Это началось заранее, объявили, что это связано с возможной акцией. Этим они привлекли по меньшей мере 30 процентов добавочных участников. Сразу, заранее. Во-вторых — это известная ошибка всех, кто проводит операции на улицах города. В города ввели чудовищное количество ОМОНа и полиции, которое в общем-то было не нужно. Что они могли сделать? Центр был перекрыт, поэтому они стали гонять протестующих по переулкам, улицам и районам. Дальше им пришлось закрывать добавочно станции метро.

Между прочим, самый жесткий, прямой и быстрый способ оповестить город о чрезвычайном положении — это закрыть пару линий метро.

…. что означают эти задержания? Это единственное, что есть в руках у власти. Они не могут больше ничего сделать. Не могут же они вытеснить жителей из города. Они могут уменьшать или увеличивать число задержанных и арестованных. От них ведь требуется статистика, отчетность о достижениях, каждый ведь должен показать, что он действует. Соответственно, растет число задержанных. Но тем самым они масштабируют акцию: возникает ощущение, что в ней участвуют чуть ли не сотни тысяч человек.

… если бы им просто разрешили провести этот митинг. Собралось бы тысяч тридцать–сорок, померзли и разошлись по домам. Но в итоге они создали крупное политическое событие всероссийского масштаба. Особенно в столицах, в Москве и в Питере, это очень наглядно.

О силовиках

…. Это такой моллюск. Или даже колония организмов, в которой нет единого мышления. Разговоры о том, что все это имеет планы и управляется, ошибка. То есть, конечно, был создан оперативный штаб по предотвращению митинга. И именно этот штаб в наибольшей степени накачивает хаос.

Про Путина

Путин выронил управление процессом, он перестал быть сдерживающим звеном между гражданскими и силовиками, поэтому силовики гуляют. Вот эти прогулки силовиков по политической сцене мы и видим. Ими теперь управляет штаб Навального. Он и задает стратегию. Смотрите, они огородили центр после заявления штаба про Лубянку. Видимо, слово «Лубянка» произвело на них ошеломляющее впечатление. Штаб направил их к Сухаревской. Они кинулись туда изо всех сил — и дальше фактически сами работали, как насос, перегоняющий демонстрантов в сторону «Матросской Тишины». Это очень смешно было наблюдать…

Путин может взять в руки контроль. Не думаю, что он это сделает, но он может. Возникло шаткое неравновесие между силовиками, которые запороли политическую ситуацию, и этими… технократами, которых отстранили. А это очень «путинская» ситуация: он очень любит балансировать.

Про Навального

Навальный — это такой двигатель процесса. Мы же не знаем, что он сказал, что он думает. Мы не знаем, что он вообще знает. Его держат в искусственной изоляции. В положении Железной маски. Из Дюма известно, что с Железной маской запрещали разговаривать даже тюремщикам и то же самое делают с Навальным. Это очень неприятно, это психологическое давление, в определенном смысле — пытка. Тем не менее это — их представление о том, что они могут.

Навальный, если его закатают, будет сидеть столько, сколько будет сохраняться нынешняя режимная ситуация. А она может измениться, поэтому торговаться бессмысленно. Здесь нет ситуации компромисса. Они ничего не предлагают для торга.

****

Это не мои оценки, это цитаты из интервью Глеба Павловского. Это оценки человека, который хорошо знает и систему власти, и лично Путина. Именно Павловский – один из тех, кто в 1999-2001 годах слепил из невзрачного чекиста харизматичного политика…

Фотографии отсюда

PS Утомили боты и тролли, которых устал отправть в бан. Вынужден ограничить коменты. Кому действительно есть сказать, пишите сюда, добавлю во френды…