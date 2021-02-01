Мнение: Человек, который хотел быть Франсом Хальсом

01.02.2021, 11:42, Разное

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Когда жил этот художник?

Фердинан Руайбе (Ferdinand Roybet, правильно транскрибирую?) родился в 1840 году во Франции, в провинции, в семье мелкого предпринимателя. Сначала он учился искусствам в Лионе, а потом переехал в Париж, где, помимо уроков у живых художников, он много копировал картины в Лувре.

В 1865 году Руайбе выставился на Салоне, привлек внимание, и понял, что его специализация — это историческая живопись, которая оказалась востребованной у покупателей и отлично оплачивалась.

Франко-прусская война подкосила его бизнес, он пожил в Бельгии, съездил в Алжир. Потом он вернулся в Париж, к прежним клиентам. Поселился в собственным особняке и начал собирать предметы старины средневековья и эпохи Возрождения. В итоге Руайбе так увлекся покупками, что обанкротился.

Его картины покупали многие, в том числе Вандербильты; было популярным портретироваться у него, нарядившись в старинные костюмы.

Портрет художника Antoine Guillemet (1899)



В 1893 году получил орден Почетного легиона. Скончался Руайбе в 1920 году в возрасте 79 лет. Несколько лет спустя Консуэло Фульд, которая была художницей-любительницей, потомком рода банкиров, женой маркиза и его постоянной покупательницей, создала в городке Курбевуа на Сене музей имени их обоих (Musée Roybet Fould), работающий по сей день.

Портрет жены Клемансо



Портрет кавалера



Ныне Руайбе, тем не менее, позабыт, хотя очень красочен.

Перепутать его со старыми мастерами, при мимолетном взгляде, реально.

Портрет Хуаны Романи (ок. 1890)



Голова мужчины



Кавалер



Молодой кавалер



Галантный кавалер



Но лишь если речь идет о портретах, или одиночных фигурах, многофигурные же, жанровые сценки явно выдают 19 век.