Зачем затравили Слепакова Семёна? – Личное мнение

01.02.2021, 11:40, Разное

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Талантливого автора Слепакова затравили за стихотворение. В кои-то веки Семён написал хорошо, но тут же огрёб от вчерашних своих почитателей.

«Я надеюсь, вся твоя семьтя сдохнет, мразь ушастая», — желают Слепакову те, кто не стал акционером Газпрома.

На этом, как вы видите, толпа не остановилась. Угрозы так и посыпались из грязных ртов, перемежаясь с проклятиями сдохнуть от рака.

Что сказать на это?

Да нормально всё. Быдло возмущается только в единственном случае: когда ему говоришь правду.

Скажешь ушлёпкам правду — их колбасит. Это я говорю, как специалист по правде.

Нетерпимость к чужому мнению — отличительная черта сыкливого быдла. Толпой они готовы тебя разорвать, но едва ты начинаешь спорить с ними по фактам, в ответ летят лишь проклятия.

В их парадигме есть только их мнение. За любое отличное — на площадях вешать. Добрые люди, чо уш.

«Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пи***ла

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По е***у дали

Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню –

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех х**ми,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, сука,

У добра не стой!

Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!…

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло». Семён Слепаков.

Где тут неправда? Нету. Всё, что написано — так и есть. В ответ — вполне предсказуемая реакция тех самых мразей, которые нападают на людей, мешают городу жить, выбегают на проезжую часть и из-за которых перекрывали вокзалы.

Они — за «добро». Точнее, за то добро, которое хотят урвать себе, отняв его у других.

Семён, тебе я советую не нервничать. В идеале бы, конечно, подать заявление в полицию, чтобы чисто посмотреть в сыкливые рожи тех, кто тебе написал проклятия. Не наказывать, не сажать, а просто поставить напротив и посмотреть, как они сами обоссутся от страха.

Интернетные борцуны за добро.

Впрочем, жизнь их сама накажет: так и сдохнут в дырявых трусах, потому что на новые денег нет, а работать они не умеют.

Что думаете о тех, кто пишет такие комментарии? По-моему, им пришло время послушать о себе правду.

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