Зачем затравили Слепакова Семёна? – Личное мнение
01.02.2021, 11:40,
Разное
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Талантливого автора Слепакова затравили за стихотворение. В кои-то веки Семён написал хорошо, но тут же огрёб от вчерашних своих почитателей.
«Я надеюсь, вся твоя семьтя сдохнет, мразь ушастая», — желают Слепакову те, кто не стал акционером Газпрома.
На этом, как вы видите, толпа не остановилась. Угрозы так и посыпались из грязных ртов, перемежаясь с проклятиями сдохнуть от рака.
Что сказать на это?
Да нормально всё. Быдло возмущается только в единственном случае: когда ему говоришь правду.
Скажешь ушлёпкам правду — их колбасит. Это я говорю, как специалист по правде.
Нетерпимость к чужому мнению — отличительная черта сыкливого быдла. Толпой они готовы тебя разорвать, но едва ты начинаешь спорить с ними по фактам, в ответ летят лишь проклятия.
В их парадигме есть только их мнение. За любое отличное — на площадях вешать. Добрые люди, чо уш.
«Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер «а эм эр».
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами пи***ла
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По е***у дали
Парню из ГАИ.
На «прикольный» митинг
Звали ребятню –
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех х**ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, сука,
У добра не стой!
Жопою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!…
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло». Семён Слепаков.
Где тут неправда? Нету. Всё, что написано — так и есть. В ответ — вполне предсказуемая реакция тех самых мразей, которые нападают на людей, мешают городу жить, выбегают на проезжую часть и из-за которых перекрывали вокзалы.
Они — за «добро». Точнее, за то добро, которое хотят урвать себе, отняв его у других.
Семён, тебе я советую не нервничать. В идеале бы, конечно, подать заявление в полицию, чтобы чисто посмотреть в сыкливые рожи тех, кто тебе написал проклятия. Не наказывать, не сажать, а просто поставить напротив и посмотреть, как они сами обоссутся от страха.
Интернетные борцуны за добро.
Впрочем, жизнь их сама накажет: так и сдохнут в дырявых трусах, потому что на новые денег нет, а работать они не умеют.
Что думаете о тех, кто пишет такие комментарии? По-моему, им пришло время послушать о себе правду.
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Источник: Лена Миро
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