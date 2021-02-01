 

Зачем затравили Слепакова Семёна? – Личное мнение

01.02.2021, 11:40, Разное
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Талантливого автора Слепакова затравили за стихотворение. В кои-то веки Семён написал хорошо, но тут же огрёб от вчерашних своих почитателей.

«Я надеюсь, вся твоя семьтя сдохнет, мразь ушастая», — желают Слепакову те, кто не стал акционером Газпрома.

На этом, как вы видите, толпа не остановилась. Угрозы так и посыпались из грязных ртов, перемежаясь с проклятиями сдохнуть от рака.

Что сказать на это?

Да нормально всё. Быдло возмущается только в единственном случае: когда ему говоришь правду.

Скажешь ушлёпкам правду — их колбасит. Это я говорю, как специалист по правде.

Нетерпимость к чужому мнению — отличительная черта сыкливого быдла. Толпой они готовы тебя разорвать, но едва ты начинаешь спорить с ними по фактам, в ответ летят лишь проклятия.

В их парадигме есть только их мнение. За любое отличное — на площадях вешать. Добрые люди, чо уш.

«Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер «а эм эр».

Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами пи***ла
Добрая толпа.

И за либеральи
Ценности свои
По е***у дали
Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг
Звали ребятню –
Детки, приходите
Прогонять гэбню!

Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..

Крыли всех х**ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!

Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, сука,
У добра не стой!

Жопою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!…

Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло». Семён Слепаков.

Где тут неправда? Нету. Всё, что написано — так и есть. В ответ — вполне предсказуемая реакция тех самых мразей, которые нападают на людей, мешают городу жить, выбегают на проезжую часть и из-за которых перекрывали вокзалы.

Они — за «добро». Точнее, за то добро, которое хотят урвать себе, отняв его у других.

Семён, тебе я советую не нервничать. В идеале бы, конечно, подать заявление в полицию, чтобы чисто посмотреть в сыкливые рожи тех, кто тебе написал проклятия. Не наказывать, не сажать, а просто поставить напротив и посмотреть, как они сами обоссутся от страха.

Интернетные борцуны за добро.

Впрочем, жизнь их сама накажет: так и сдохнут в дырявых трусах, потому что на новые денег нет, а работать они не умеют.

Что думаете о тех, кто пишет такие комментарии? По-моему, им пришло время послушать о себе правду.

Источник: Лена Миро



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