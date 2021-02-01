Участника несогласованной акции 31 января оштрафовали в Хабаровске

01.02.2021, 11:38, Новости дня

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Суд вынес решение оштрафовать на 10 тыс. рублей участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске, сообщили в Центральном районном суде города.

По данным УМВД по Хабаровскому краю, после несогласованной акции в Хабаровске 31 января задержаны 13 митингующих. Как сообщили правоохранители, всего на центральной площади Ленина собрались 58 участников.

«Сегодня был рассмотрен только один материал за 31 января по КоАП ст. 20.2 ч. 5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Судом вынесен приговор – административный штраф 10 тысяч рублей», – передает РИА «Новости» слова представителя суда.

Между тем в Челябинске арестован на семь суток первый из задержанных участников несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального, передает URA.RU. Его признали виновным в неповиновении полиции, сообщили в Центральном районном суде города.

«Центральным районным судом Челябинска было рассмотрено одно дело в отношении лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, то есть неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», –пояснили в пресс-службе суда. Накануне акции тот же суд отправил на трое суток под арест администратора чата челябинского штаба Навального, дочь экс-министра культуры области Марию Макарову.

Всего на улицы в минувшее воскресенье вышли около 1,6 тыс. участников. В Челябинске задержали 127 участников, в Магнитогорске – 44 человека, сообщили в ГУ МВД по региону. По итогам созданного 31 января транспортного коллапса на улице Энгельса в Челябинске возбуждено уголовное дело.

В российских городах 31 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

Напомним, ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.