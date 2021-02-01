IIHF собралась провести ЧМ-2021 только в Латвии

01.02.2021, 11:38, Новости дня

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Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны, окончательное решение будет принято на совете организации 2 февраля, сообщил знакомый с ситуацией источник.

В конце января делегация IIHF побывала на спортивных объектах в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи предстоящего турнира. По словам источника, латвийская сторона готова предоставить условия для проведения чемпионата мира только на территории Латвии. В IIHF также считают этот вариант приоритетным.

«Если не произойдет неожиданностей, на совете IIHF во вторник Латвия будет объявлена единоличной страной-хозяйкой чемпионата мира-2021», – сообщил источник РИА «Новости».

Турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии. Международная федерация 18 января объявила, что Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ.

Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.