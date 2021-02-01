 

Зеленский оскорбился из-за сообщений о давлении со стороны Трампа

01.02.2021, 11:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский лидер признался, что был оскорблен решением администрации. Политик подчеркнул, что бывший глава Соединеннных Штатов Дональд Трамп никогда не пытался оказать на него давление. “Мы можем быть меньше, чем Америка, но мы – независимая Украина”, – сказал Владимир Зеленский.

Речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся летом 2019 года. Американские демократы тогда обвинили Трампа в попытке побудить Киев помочь ему избраться на второй срок. В результате осенью была запущена процедура импичмента в отношении главы Соединенных Штатов.

Чтобы успокоить народ, Белый дом обнародовал стенограмму разговора двух президентов. Отметим, что Министерство юстиции Америки не увидело в беседе нарушений национального законодательства. Расследование было прекращено из-за отсутствия оснований.

Ранее Владимир Зеленский ответил положительно на вопрос журналиста о том, что он сердится на Дональда Трампа. “Немного”, – сказал украинский президент. При этом причину своей обиды на коллегу политик отказался назвать.

В последние месяцы лидер Незалежной стремительно теряет позиции.
Все меньше украинцев поддерживают политика. Так, 42% граждан назвали Владимира
Зеленского “главным разочарованием 2020 года”. Эксперты связывают это
с невыполнением президентом предвыборных обещаний.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» упали в два раза

21.09 / Журналист из ФРГ рассказал, на каких условиях немцы готовы простить Россию за ГДР

20.12 / Мнение: Может ли Россия дружить с США?

22.10 / Японские ученые: Ношение масок снижает риск заражения коронавирусом на 80%

23.07 / В Рязани пьяный водитель попал в массовое ДТП

11.12 / Тиньков продал акции своего банка на 325 млн долларов

26.10 / Скандалы: У Сергея Фургала проверят старое алиби

11.09 / Смерть домашних животных вызывает проблемы с психикой у ребенка

25.06 / Мнение: Вспоминая самоизоляцию…

31.07 / Личное: Ответ Анны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска