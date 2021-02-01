Зеленский оскорбился из-за сообщений о давлении со стороны Трампа

01.02.2021, 11:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский лидер признался, что был оскорблен решением администрации. Политик подчеркнул, что бывший глава Соединеннных Штатов Дональд Трамп никогда не пытался оказать на него давление. “Мы можем быть меньше, чем Америка, но мы – независимая Украина”, – сказал Владимир Зеленский.

Речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся летом 2019 года. Американские демократы тогда обвинили Трампа в попытке побудить Киев помочь ему избраться на второй срок. В результате осенью была запущена процедура импичмента в отношении главы Соединенных Штатов.

Чтобы успокоить народ, Белый дом обнародовал стенограмму разговора двух президентов. Отметим, что Министерство юстиции Америки не увидело в беседе нарушений национального законодательства. Расследование было прекращено из-за отсутствия оснований.

Ранее Владимир Зеленский ответил положительно на вопрос журналиста о том, что он сердится на Дональда Трампа. “Немного”, – сказал украинский президент. При этом причину своей обиды на коллегу политик отказался назвать.

В последние месяцы лидер Незалежной стремительно теряет позиции.

Все меньше украинцев поддерживают политика. Так, 42% граждан назвали Владимира

Зеленского “главным разочарованием 2020 года”. Эксперты связывают это

с невыполнением президентом предвыборных обещаний.