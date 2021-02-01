Мнение: Зона комфорта

01.02.2021, 11:18, Разное

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И власть, и ФБК Навального, как ни странно (хотя почему странно) слились в едином определении происходящих протестов. И кремлевская пропаганда, и соколы Навального активно поддерживают версию, что вышедшие на улицу люди вышли в поддержку Навального. Хотя это очевидно не так. Выход людей на улицу практически не связан содержательно с идеями и призывами Навального и его структуры. Впрочем, о содержательности идей Навального говорить вряд ли приходится – слишком эклектичны и несистемны они. Это скорее лозунги, как водится, за всё хорошее и против всего не очень хорошего.

Интерес Навального понятен – ему нужно если не набрать, то хотя бы продемонстрировать свой ресурс. А свой ли он или не очень – это уже не слишком важно. Для власти канализация протеста (хотя бы медийная) вокруг Навального тоже крайне выгодна: он в силу большого числа факторов имеет как высокий рейтинг, так и высокий антирейтинг. То есть – его аудитория на самом деле конечна и имеет определенный предел, выше которого набрать ее он просто не в состоянии.

Однако на самом деле значительная (не знаю – бОльшая ли, но вполне возможно) часть выходящих на улицу – это не группа поддержки Навального. Это люди, которые выходят со своей повесткой, в основном деконструктивного содержания. Впрочем, на улицу с конструктивными требованиями и не выходят. Возникает весьма любопытная картина: огромная часть людей по сути является "неприкаянными", они сами по себе. Их объединяет только одно – полное неприятие действующего режима. Настолько полное, что даже выход на запрещенные протесты перестает выглядеть чем-то угрожающим. Вероятность попасть "под замес" или быть задержанным весьма велика, но это уже не останавливает. Градус ненависти к преступникам у власти зашкаливает.

Парадокс заключается в том, что ни одна из квази-"оппозиционных" сил любой практически направленности (левые, правые, либералы-патриоты и прочая публика) не готовы начинать борьбу за эту силу. За этот весьма немалый ресурс. Вся эта псевдо-оппозиционная тусовка готова лишь презрительно морщить носик и говорить о том, что ей не по пути с "креаклами" и владельцами айфонов. Хотя на самом деле это, скорее всего, говорит лишь о том, что им нечего сказать людям за пределами своего очень узкого и неинтересного никому кружка. Перед вами чистый, практически с листа внезапно появившийся "подарок с небес" – неструктурированный и пока не обладающий единой повесткой ресурс. Огромный ресурс. Идите к нему и предлагайте себя в качестве организующей силы.

Но наша "оппозиция" ничем не отличается от того же Зюганова, который после победы на выборах 96 года сбежал в кусты, испугавшись власти. Быть оппозицией – это ведь так комфортно.

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