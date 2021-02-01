Меган Маркл объяснила, почему убрала свое имя из свидетельства о рождении сына

01.02.2021, 11:16, Разное

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Недавно британское издание The Sun опубликовало обновленное свидетельство о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри, Арчи. Оказалось, что спустя месяц после появления мальчика на свет его мама убрала свое имя — Рэйчел Меган — из его документов. Теперь в графе “Мать” значится лишь титул – Ее королевское высочество герцогиня Сассексская. Эксперты по монаршей семье посчитали, что таким образом Меган хотела отдать дань уважения матери Гарри, принцессе Диане, которая везде использовала лишь титул — Ее королевское высочество принцесса Уэльская. Но, по словам самой Маркл, дело совершенно в другом.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном АрчиИзменение имени в государственных документах в 2019 году было продиктовано дворцом, что подтверждается документами высокопоставленных официальных лиц. Этого не требовали ни Меган, герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский,- говорится в заявлении представителя 39-летней герцогини, опубликованном в издании Page Six. Ранее ходили слухи, что Маркл поступила так наперекор Кейт Миддлтон, имя которой значится в свидетельствах о рождении всех ее детей, но представитель Меган эти слухи также опроверг.

Принц Гарри и принц АрчиНе так давно стало известно, что маленький Арчи уже вовсю занимается благотворительностью. Само собой, без родителей в этом вопросе не обошлось: за несколько дней до католического Рождества основатель бренда по производству вязаных изделий Make Give Live Клэр Конза получила письмо от герцога и герцогини Сассекских, где сообщалось, что они приобрели 100 шапок из шерсти мериноса ручной работы от имени своего маленького сына Арчи. Make Give Live работают по принципу – “купи одну шапку, вторую отдай нуждающимся”. Следовательно, компания сможет раздать 100 шапок, купленных парой, а также 100 дополнительных изделий.