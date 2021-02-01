 

82-летний Збруев госпитализирован с признаками пневмонии

01.02.2021, 11:10, Новости дня
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82-летний советский и российский актер Александр Збруев госпитализирован с температурой и признаками пневмонии. Об этом 31 января проинформировал телеканал РЕН ТВ.

На сайте московского театра “Ленком” Марка Захарова, где служит актер, сообщается, что все спектакли с участием Збруева отменены “в связи с болезнью артиста”. 

Збруев родился в 1938 году в Москве. В 1962 году состоялся его кинодебют – он сыграл одну из главных ролей в фильме советского режиссера Александр Зархи “Мой младший брат”.

Всего за годы карьеры актер снялся более чем в 60 фильмах, самые известные из которых “Батальоны просят огня”, “Большая перемена”, “Бедная Саша”, “Одинокая женщина желает познакомиться”. 

В ноябре 2020 года Збруев переболел COVID-19, после чего в его крови были выявлены антитела к коронавирусу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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