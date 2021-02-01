 

В Киеве заминировали железнодорожный вокзал, пассажиров не пускают

01.02.2021, 11:10, Новости дня
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В Киеве утром 1 февраля неизвестный заминировал Центральный железнодорожный вокзал, сообщило агентство “РБК-Украина”.

Пассажиров не пускают в здание вокзала, на месте работают сотрудники Национальной гвардии Украины. Поезда прибывают в обычном режиме.

“Обозреватель” пишет, что всех людей эвакуировали с вокзала. Сейчас проводится проверка, на месте работают взрывотехники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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