 

Генсек ООН заявил, что обеспокоен попыткой захвата власти военными в Мьянме

01.02.2021, 11:10, Новости дня
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен произошедшим в Мьянме военным переворотом, который представляет собой серьезный удар по демократическим реформам в стране. Об этом 1 февраля сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

“Эти события представляют собой серьезный удар по демократическим реформам в Мьянме”, – говорится в сообщении.

Гутерриш также выразил “серьезную озабоченность” в связи с объявлением о передаче всех законодательных, исполнительных и судебных полномочий военным.

“Генеральный секретарь ООН призывает военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм”, – отмечается в релизе.

Председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкир в своем Twitter также выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме.

“Призываю к немедленному освобождению задержанных политических лидеров. Попытки подорвать демократию и верховенство закона неприемлемы. Военные руководители должны придерживаться демократических норм и уважать государственные институты и гражданскую власть”, – заявил он.

I am deeply concerned about developments in #Myanmar. I call for immediate release of detained political leaders. Attempts to undermine #democracy & rule of law are unacceptable. Military leaders must adhere to democratic norms and respect public institutions &civilian authority.

— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) February 1, 2021

1 февраля военные в Мьянме устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии “Национальная лига за демократию” (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Утром задержаны также другие руководители партии НЛД и члены правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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