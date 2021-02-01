В Украине стартовала регистрация на основную сессию ВНО

01.02.2021, 11:10, Новости дня

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В Украине 1 февраля началась регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Регистрация продлится до 5 марта.

“Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из пяти учебным предметам. Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования”, – говорится в сообщении.

Участники ВНО должны будут подать документы для регистрации в учебных заведениях (для выпускников этого учебного года) или в региональных центрах оценивания качества образования (для выпускников прошлых годов).

Комплект документов включает оформленную на сайте регистрационную карту, копию паспорта, копию документа о полном среднем общем образовании (для выпускников прошлых лет), другие документы при необходимости (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени / фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

До 30 апреля участники ВНО смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня по следующему графику:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Инфографика: mon.gov.ua

Дополнительный период регистрации на ВНО будет действовать с 6-го по 18 мая, а дополнительная сессия оценивания пройдет с 29 июня по 16 июля.

5 января в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Тестирование пройдет 10 апреля. Стоимость пробного ВНО составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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