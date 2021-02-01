Закрытый город

01.02.2021, 11:06, Разное

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Петербург становится если не колыбелью, то основной точкой протеста на карте страны. Репортаж с акции 31 января.

Неделю назад колонна протестующих прошла по Невскому проспекту от Дворцовой площади до Казанского собора, почти не встретив сопротивления со стороны правоохранителей. В это воскресенье обе стороны повысили ставки: штаб Навального в Петербурге призвал 31 января идти по Невскому сразу на Смольный, а полиция мобилизовала максимальное количество сил.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Те, кто ранним субботним утром, за сутки до акции, оказался вблизи Дворцовой площади, могли наблюдать настоящий военный парад с построением сил Росгвардии и ОМОНа. С рассветом в городе оказались оцеплены Дворцовая площадь и Александровский сад,

с двух сторон вдоль Невского проспекта установлены ограждения, а на улицах и набережных рек и каналов, пересекающих главную городскую магистраль, развернута тяжелая техника.

В воскресенье, 31 января, с самого утра по городу прокатилась волна обысков и задержаний: силовики пришли в квартиру художницы Дарьи Апахончич (ранее она попала в список первых пяти физлиц, признанных минюстом иностранными агентами), к лидеру движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански, нескольким мундепам и активистам.

К 10:00 центр города оказался практически полностью заблокирован для транспорта. Двумя рядами снегоуборочных машин силовики перекрыли все подъезды и подходы к главной городской магистрали. По сообщениям очевидцев, полиция досматривала машины, заезжающие на Дворцовый мост и двигающиеся в сторону центра.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Закрылись станции метро «Чернышевская», «Адмиралтейская» и все выходы с «Невского проспекта». Тех, кто поднимался из метро на «Гостином Дворе», встречали омоновцы со щитами — в каждой арке фасада здания.

Чтобы попасть на Невский или просто пересечь его, требовался паспорт — полиция проверяла у прохожих наличие прописки в центре города. Многие петербуржцы были искренне возмущены тем, что у них срывались дела и встречи. Так, на Малой Морской улице, где к 11:00 оказался корреспондент «Новой», через кордоны пропускали только сотрудников Эрмитажа, при предъявлении удостоверения. Во всех остальных местах оцепления полиция не пускала в центр ни журналистов в жилетах, с удостоверениями и редакционными заданиями, ни людей, которые спешили на работу, даже если те предъявляли документы.

— Вы издеваетесь? Меня люди ждут! — кричал, нависая над заграждением, гражданин на подполковника полиции.

— Вы можете попробовать через площадь Труда, но там вы тоже не пройдете, — вежливо отвечал полицейский. — Можете перенести вашу встречу? Лучше перенесите.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

В Смольном не смогли объяснить причину перекрытия центральных городских улиц.

«Этот вопрос нужно адресовать полиции, перекрытием улиц занимались они», — пояснил «Новой» пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Кирилл Закревский.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в свою очередь пообещали, что причина внезапного перекрытия ключевых магистралей и мостов будет названа, но позднее.

В 11:30, за полчаса до начала акции, штаб Навального объявил о смене места сбора и призвал людей на Пионерскую площадь, к ТЮЗу. Первыми на месте оказались журналисты, а следом на ступеньках театра начали скапливаться первые протестующие.

— Нет никого? — глядя вдаль, переговаривались собравшиеся.

— Едут-едут…

Вдалеке уже звучали сирены.

12:30. К ТЮЗу продолжали стекаться петербуржцы, их было, по нашим оценкам, уже больше полутора тысяч. Начались первые точечные задержания. Немногочисленные на тот момент силы ОМОНа пытались разделить толпу на группы, но действовали хаотично и неорганизованно.

Митинг на Пионерской c танцами под «Аквадискотеку» продолжался около часа. Пока на место действия стягивалось подкрепление силовиков, толпа пришла в движение и рассредоточилась по проезжей части. Люди вышли на Звенигородскую, улицу Правды и Загородный проспект. Прибывшие свежие силы правопорядка принялись отлавливать протестующих по окрестным улицам.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Здесь же рядом, на Бородинской, случился первый резонансный инцидент протестного дня: пятеро омоновцев набросились на мужчину, который пытался сопротивляться задержанию. Его прижимали к стенке, применяли дубинки, очевидцы заметили в их руках электрошокеры. «Помогите! Почему вы стоите?» — кричал он толпе. В автозак, где вместе с ним оказался и журналист «Новой», мужчину заносили уже в бессознательном состоянии. Когда он пришел в себя, автобус вез задержанных в отдел полиции в Сестрорецке — ближайшие участки стремительно наполнялись гражданами.

Протестующие тем временем определили дальнейший маршрут: по Загородному, а затем Московскому проспекту и Гороховой улице в сторону Сенной площади. За участниками акции на некотором отдалении следовала полиция: колонна омоновцев и несколько автозаков.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

К 14 часам основная масса митингующих добралась до Сенной площади. Чуть позже туда же, помимо полиции и ОМОНа, прибыло подкрепление в виде нескольких десятков сотрудников внутренних войск Росгвардии. И по ходу движения, и на Сенной люди активно сопротивлялись задержаниям, которых, по свидетельствам очевидцев, в это воскресенье оказалось явно больше, чем в прошлую субботу. В ответ полиция применяла спецсредства. В числе прочих

в автозаки попали и журналисты, даже те, которые были одеты в опознавательные жилеты с надписью «Пресса». На акции 31 января задержали корреспондентов «Коммерсанта», «MR7», «Московского комсомольца» и «Новой газеты».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

С Сенной площади петербуржцы колонной направились к зданию городского парламента. Численность толпы на площади перед Мариинским дворцом, по приблизительным подсчетам журналистов, достигала двух тысяч человек. Полиция всеми силами пыталась выдавить недовольных с площади перед зданием Законодательного собрания. Толпа рассредоточилась и окольными путями стала возвращаться к ТЮЗу. По Гороховой следом за ними ехали с десяток автозаков и еще столько же пустых автобусов для грядущих задержаний.

Станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» в это время закрыли, по официальной версии — «из-за обнаружения бесхозных предметов». Станцию «Гостиный Двор» поезда проезжали без остановки, машинисты объявляли, что она закрыта «по техническим причинам». Были закрыты на выход также «Маяковская», «Площадь Восстания» и «Чернышевская». У ТЮЗа задержания продолжились. Они уже не были столь массовыми, как раньше, но проходили очень жестко.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

К 16:40 участников протестной акции на Пионерской площади насчитывалось меньше, чем силовиков. Как сказал петербургский штаб Навального, именно здесь в 17 часов решено было поставить финальную точку акции и завершить шествие.

Серафим Романов

Нина Петлянова

«Новая газета»

P.S.

По данным «ОВД-инфо», в Петербурге задержано 1097 человек. Официальных данных на момент подготовки материала еще опубликовано не было.

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