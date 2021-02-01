Мнение: Типаж “Человек-собака”

01.02.2021, 10:56, Разное

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(казус Слепакова)

В связи последними народными волнениями вокруг освобождения Навального любопытен случай внезапной вспышки острой сетевой ненависти к недавнему любимцу и кумиру всей оппозиционной и фрондирующей публики – певцу и юмористу Семену Слепакову. Казалось бы, уж кто-кто, а Слепаков-то имеет самый надежный иммунитет от нападок плебса: он ведь реально популярен, популярен давно, он, в отличие от многих и многих других резидентов Камеди-Клаб, по-настоящему талантлив и остроумен, у него своя армия поклонников, его песни в интернете набирают не меньше просмотров, чем ролики Навального, да и смотрят их одни и те же люди – те, кого можно отнести к “среднему классу” (если предположить, что таковой в России существует).

Легко было бы поверить, что Слепакова, за его смелые вирши, местами тянущие на реальные обличения правящего режима, стали подвергать цензуре и гонениям власть имущие; но чтоб его странички и посты в интернете стали бы засыпать оскорблениями и проклятиями, вплоть до пожеланий смерти, российские оппозиционеры?? Фантастика! И тем не менее, именно это и происходит. “Зашкаливающее количество ненависти” – именно таким термином Лурка следует обозначить то, что получает все последние дни Слепаков. И этим занимаются отнюдь не пригожинские боты за деньги; нет – это делают искренние и преданные сторонники Навального абсолютно бесплатно, по зову сердца и по велению души!

Слепаков, конечно, сам подставился. Хотя и сделал-то всего ничего – только лишь написал в своей обычной манере критическое стихотворение, в котором для разнообразия решил слегка пнуть не Газпром с олигархами, а наоборот – участников “маршей протеста” 23 января в Москве, да и то не всех, а тех, которые в тот день слегка побили некоего активиста, попытавшегося прямо в толпе митингующих размахивать антинавальновским по содержанию плакатом. Собственно, уже по этому описанию можно понять, что то был или самоубийца, или провокатор; однако Семену не понравилось столь агрессивное отношение к человеку, пришедшему на митинг – он в этом углядел опасное покушение на свободу слова и зерна нетерпимости к чужому мнению, которых, на его взгляд, не должно быть у борцов за “Прекрасную Россию Будущего”. Попутно он припомнил “борцам за свободу” и еще некоторые не вполне политкорректные вещи:

…Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пиздила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По ебалу дали

Парню из ГАИ.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню –

Детки, приходите

Прогонять гэбню!”

И т.д.

Претензии, в общем-то, нельзя назвать необоснованными или какими-то клеветническими; по идее, поэт на то и поэт, чтобы чувствовать тонко и ощущать чужую боль – даже если это боль “парня из ГАИ”, то есть “пса режима”.

Но тут-то и началось! Старт кампании, судя по всему, дала непосредственно Юлия Навальная – она прокомментировала “свежую песенку Слепакова” (а все новые песенки Слепакова уже много лет – событие во всей огромной аудитории, любящей “молодежный юмор”) словами “Ну вот, Слепаков все-таки не теряет надежду стать акционером Газпрома”. Тут же в чате возник Леонид Волков, назвавший Слепакова “говном, от которого воняет” – и понеслась.

То есть, в принципе, тут ничего нового, такое уже случалось и с другими людьми; сразу вспоминается женщина-благотворитель Нюта Федермессер, вздумавшая было идти “по списку Собянина” в Мосгордуму в 2019 году по округу, где должен был идти “кандидат Навального”; ее осудил за столь опрометчивое решение сам Алексей Навальный в своем блоге – и после этого в течение месяца она была буквально затравлена в соцсетях тысячами возмущенных и оскорбительных комментов (причем, что было очевидно, от людей, которые до этого даже не подозревали о существовании женщины с таким странно детским именем). Федермессер пыталась сопротивляться, но все же сочла за благо снять свою кандидатуру.

Однако Слепаков-то – не Нюта и даже не Максим Кац! Он-то был реальный кумир масс, и вся тусовка, казалось, к нему всегда очень благоволила. Многие сегодня в видят в “травле Слепакова” свидетельство некой генетической кровожадности “навальновской тусовки”, даже доказательство, что в кругах людей, симпатизирующих Навальному, царит полный большевизм и неприятие любой критики, из-за чего после прихода их к власти ситуация со свободой слова и правами человека в России станет едва ли не еще хуже, чем сейчас, “при хунте”.

Дескать, “если это они сейчас, по щелчку всего лишь Юлии Навальной, так на СВОЕГО бросаются – что же тогда всем остальным, которые “не свои”, от таких ожидать?!”

Лично я максимально далек от того, чтобы обольщаться по поводу “навальнистов” – как и по поводу любых других политических движений, партий и сект в богоспасаемой РФ; однако я и не думаю, что “казус Слепакова” является неким маркером, из-за которого на “навальнистах” следует ставить крест. Скорее, случившееся надо признать не более чем… вариантом нормы. Если, конечно, считать, что мы живем во вполне реальном и грубом мире, а не в мире розовых пони.

На деле мы просто отвыкли от реально массовых общественных и политических движений… а ведь массовые движения, которые действительно идут “снизу”, а не выстраиваются сверху, только такими и могут быть. Просто потому, что “низовые движения” привлекают обычно более всего людей особого психологического склада – людей, которые любят и хотят сбиться в стаю вокруг какого-нибудь сильного и уверенного вожака. Это, кстати, не хорошо и не плохо – это просто так есть.

Очень многим людям теплее, спокойнее и надежнее ощущать себя в стае, а не в одиночку на ветру. Проблема в том, что подходящую стаю далеко не каждому удается найти (и такой человек порой всю жизнь мучается в тоске, сам не зная, чего хочет). Многие находят такую “стаю” в государстве, становясь истовыми и преданными “государственниками”; но зачастую бывает так, что государство чем-то сильно не устраивает, и человек не хочет себя с ним ассоциировать.

Я называю такой типаж “человек-собака”. Опять-таки – это вовсе не обязательно плохие люди. Человек-собака может быть жлобом, но это совершенно необязательно. Вообще, таким присущи и многие положительные качества: преданность, верность, бесстрашие. Печально может быть лишь то, что человек-собака ищет себя часто даже не просто вожака, а прямо-таки хозяина, даже Хозяина. И это означает, что “хозяин”, чего доброго, может направить энергию человека-собаки во зло – а тот в порыве доказать свою преданность даже не поймет этого.

То есть риск тут есть, безусловно – но это риск, так сказать, “встроенный”; его надо или принимать и учитывать, или уж тогда вовсе отказываться от массовых низовых политических движений, то есть отказываться от политики с участием народа в принципе; как раз это последние 15 лет пытается делать Путин – и давно понятно, что это путь в тупик и полный застой. А если политические движения все же разрешать – в них будет преобладать типаж “человек-собака”, и с этим бесполезно бороться.

Так вот если перейти к недостаткам, то человек-собака даже не просто готов облаять любого, на кого ему укажут как на “врага хозяина”; нет – человек-собака считает своим ДОЛГОМ это сделать! Кстати, утверждение относится к людям обоих полов – женщины породы “человек-собака” встречаются едва ли не чаще, чем мужчины, для них это состояние даже более органично.

Так что Слепаков просто поднял против себя стаю – возможно, сознательно. ЕСТЕСТВЕННО, что она начала его сразу всячески облаивать, входя постепенно в раж (как пел его предшественник Высоцкий – “лают псы до рвоты”). Чем массовее движение – тем массовее будут такого рода “штормы”. У нас дело осложняется разве что тем, что реальное НИЗОВОЕ движение в России, получается, на сегодня одно – поэтому лаю в адрес Слепакова просто нечего противопоставить.

Возможно, тут мы находим и мотивацию самого Слепакова – ЗАЧЕМ он это сделал? Не исключаю, что это была своего рода “молодецкая проверка”: ослепленный переполненными залами на своих концертах, Слепаков, возможно, втайне уверился, что его поклонники (а их много!) – это тоже своего рода “псы”, которые его, в случае чего, всегда защитят, всегда заткнут всех оппонентов.

То есть это было – для мира типичное, но нам непривычное – такое вполне “самцовое” столкновение, “у кого длиннее”. А что? Мог Слепаков вообразить, что он не хуже Навального “кумир молодежи”? Мог. Навальный снимает докфильмы против режима, а Слепаков на ТНТ – целые сериалы против режима!

Но тут-то и выявилась разница: Слепаков-то – кумир, а Навальный – вожак. За вожаком собираются “люди-собаки”, а за кумиром – только поклонники. Поклонники против людей-собак не тянут. Счет – 10:0 в пользу Навального.

И, собственно, всё. Никто не погиб, расходимся. Со Слепаковым случилось нечто, что лучше всего описать в терминах Джека Лондона, из его рассказов про несгибаемых покорителей Севера: “Теперь он знал пределы своих сил”.