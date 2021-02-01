Ученые рассказали о причине возникновения гиперсексуальности

01.02.2021, 10:54, Разное

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Шведские и швейцарские исследователи назвали вероятную причину возникновения гиперсексуальности.

Они полагают, что данное отклонение, когда человек чрезвычайно много думает о сексе, связано с генетическими особенностями организма.

Всемирная организация здравоохранения признает гиперсексуальность психическим расстройством, от которого страдают от 3 до 6% населения планеты. Очень часто оно сопровождается другими отклонениями, поэтому на фоне похожих недугов его становится сложно выявить.

Феномен этот медицине известен давно, но он плохо исследован, а причины его развития все еще не смогли установить, хотя большинство ученых склоняются к тому, что всему виной генетические особенности. Так, в исследовании эксперты изучили образцы крови 60 пациентов с диагнозом гиперсексуальность. И у них у всех обнаружили один схожий признак.

Заключался он в том, что в области метилирования ДНК имелись нарушения. Наблюдались они в участках генома, ответственных за синтезирование гормона окситоцина. Он играет важную роль в регуляции полового влечения, в больших количествах окситоцин вырабатывается во время оргазма у мужчин и женщин. Также он влияет на регулирование лактации и эякуляцию.