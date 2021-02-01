 

В Роструде напомнили о графике работы в феврале

01.02.2021, 10:42, Новости дня
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Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, напомнили в Роструде.

При этом гражданам придется отработать шесть дней на предпоследней неделе месяца.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневка, добавили в ведомстве.

Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021-м будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.



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