Александр Збруев госпитализирован в Москве
01.02.2021, 10:42,
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Народный артист РСФСР Александр Збруев попал в больницу с признаками пневмонии и температурой.
По данным РЕН ТВ, ему предстоит пройти обследование.
82-летний актер заслужил славу десятками ролей в театре и кино. Советские и российские зрители любят его за роли в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и многих других.
Между тем «Ленком» пока не располагает информацией о состоянии артиста Александра Збруева.
«Пока нет никакой информации о том, как чувствует себя сейчас Збруев. Но несколько дней назад он почувствовал некоторое недомогание, поднялось давление, и была вызвана скорая помощь. Врачи после осмотра не сочли необходимым госпитализацию, а просто рекомендовали отдохнуть несколько дней дома», – передает РИА «Новости» слова директора театра Марка Варшавера.
Он добавил, что коронавирусом Збруев переболел давно и у него уже есть антитела.
«О состоянии Збруева будет известно сегодня чуть позже», – сказал Варшавер
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