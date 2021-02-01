Александр Збруев госпитализирован в Москве

01.02.2021, 10:42, Новости дня

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Народный артист РСФСР Александр Збруев попал в больницу с признаками пневмонии и температурой.

По данным РЕН ТВ, ему предстоит пройти обследование.

82-летний актер заслужил славу десятками ролей в театре и кино. Советские и российские зрители любят его за роли в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и многих других.

Между тем «Ленком» пока не располагает информацией о состоянии артиста Александра Збруева.

«Пока нет никакой информации о том, как чувствует себя сейчас Збруев. Но несколько дней назад он почувствовал некоторое недомогание, поднялось давление, и была вызвана скорая помощь. Врачи после осмотра не сочли необходимым госпитализацию, а просто рекомендовали отдохнуть несколько дней дома», – передает РИА «Новости» слова директора театра Марка Варшавера.

Он добавил, что коронавирусом Збруев переболел давно и у него уже есть антитела.

«О состоянии Збруева будет известно сегодня чуть позже», – сказал Варшавер